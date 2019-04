Lukijoilta: Lyhyesti

Vihreät oikeasti

He sanovat puoltavansa pienituloisia, lapsiperheitä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Tosiasiassa he haluavat leikata kaikkien ihmisten kulutusta erilaisilla ympäristöveroilla ja -maksuilla. Ja maksut koskevat tasaveroina kaikkia, pienituloisia suhteellisesti kovimmin.

He haluavat verottaa lisää ruokaa, kuten liha- ja maitotuotteita. He haluavat kompensoida Suomen hiilipäästöt muutamassa vuodessa. He haluavat kieltää polttomoottoriautot, josta ylimääräinen kustannus on ainakin 15 miljardia euroa, koska autot romutetaan. Korvaavien autojen hinta on jopa 100 mrd euroa.

He eivät tunnista uusiutuvien liikennepolttoaineiden mahdollisuutta. He haluavatkin tyhjätä haja-asutusalueet kansalaisista ja rajoittaa rajusti ihmisten liikkumista.

Heillä on lista ympäristölle haitallisista tuista, summa pj. Haaviston mukaan 2–3 mrd euroa vuodessa. Esimerkkinä voi mainita työmatkakulujen verovähennysoikeuden tai maataloustukien poistamisen. Maataloustukien poisto johtaa kotimaisen ruokatuotannon loppumiseen ja ruoan hintojen rajuun nousuun.

Silmät auki

Mikki Hiiri Akatemia

”Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.” KHO (2018) on todennut, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mitätöinti ei ole lain vastaista eli tyhminkin alue-, henkilöstö- ja koulutuspolitiikka on laillista.

Saattaisi nousta melkoinen riemu, jos jokin kunta(yhtymä) vastaavalla tavalla alkaisi mitätöidä ylemmän tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneita, ja hakisi vain ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita virkoihinsa.

Sosionomi (ylempi AMK)

Vähäosaista huolehtiminen

”Mielipide tämäkin” (Ilkka 6.4.2019) epäili SDP:n kykyä kaikkia väestöryhmiä oikeudenmukaisesti kohtelevaan hallituspolitiikkaan. Onneksi edes ”Sipilä” (käytännössä kokoomuksen, keskustan ja perus...sinisten ajatushautomo eli ’S$S-Suomi Oy/AB. Virhe. Tyhmä virhe.) kykeni pyyteettömästi huolehtimaan vähäosaisimpien ihmisten ydintarpeista, ja heidän rinnallaan ammatikseen kulkevien (pääasiassa naisten) asiallisista työhyvinvointiolosuhteista.

Toteamus tämäkin

Ay-liikkeellä pelottelua

Nimimerkki ”Mielipide tämäkin” pelottelee kansalaisia äänestämästä SDP:tä ja sen puheenjohtajaa Antti Rinnettä. Syyn hän löytää siitä, että Rinne on toiminut ay-liikkeen palveluksessa. Onko kirjoittajalle tai muillekin ay-liike sellainen mörkö, ettei sieltä voisi nousta vaikka pääministeriksi.

Kirjoittaja epäilee, että pääministeri olisi ay-liikkeen talutusnuorassa. Tätä samaa mantraa viime kuukausina on huudettu lehtien palstoilla ja varsinkin tuolla netissä.

Kirjoittaja epäilee myös lakkoaaltoja, joita Suomessa on nykyisin erittäin vähän. Myös hänen pelkonsa ovat mielenosoitukset. Suurin mielenosoitus oli tämän hallituksen aikana 500 traktorin marssi Senaatintorille Helsingissä.

Suomen nykyinen hallitus on ollut nimenomaan yrittäjäjärjestöjen talutusnuorassa. Nyt ilmestyvät tilastot kertovat siitä karua kieltä. Työantajan palkka- ja omaisuustulot kikyajasta kertovat, että ne ovat nousseet 7,7 prosenttia 2017 ja 7,8 prosenttia 2018. Palkansaajien tulot ovat jääneet samalla ajanjaksolla miinukselle. Eläkeläisistä, sairaista, työkyvyttömistä puhumattakaan. Että mielestäni nykyinen hallitus on ollut yksipuolisesti työantajien asialla.

Mielipide tämäkin

Ilmastovouhottajat eivät puhu mitään autokilpailuista

Olen ihmetellyt, kun kukaan ei ole ottanut kantaa kaiken moisiin turhanpäiväisiin autokilpailuihin, joita jotkin myös urheiluksi sanovat. Kyllä otetaan vahvasti kantaa tavalliseen autoiluun, jota tarvitsee jo suuri joukko työelämässä.

Mutta nämä autokilpailut. Mitä ne palvelevat? Eikö tuolla tavallisessakin liikenteessä ole tarpeeksi näitä rallaajia? Kysynpähän vain.

Ihmettelijä