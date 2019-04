Lukijoilta: Lyhyesti

Eläkeläisten ”rokotus”

Kiitos Sini Hirvonen, kirjoitit tosiasiaa mielipidepalstalla. Missä tosiaan ovat lupaukset ja ennen kaikkea saavutukset edunvalvonnasta Eläkeliitossa ja yhdistyksissä?

Aikaisemmin oli myös lehdessä kirjoitus järjestettävistä matkoista ja retkistä jäsenille, mikä on vallan hyvä asia, jota pitää myös vaalia kohtuudella.

Kuitenkaan virkistystoiminta ei saa olla asian ydin, vaan on kysymys paljon vakavammasta asiasta, eli ihmisten toimeentulosta ja pärjäämisestä.

Tarttis teherä jotaki.

Suuret verot, pienet tulot

Iloisia hoitajia

Hoivakotien mitoituksesta kirjoittaneelle (Ilkka 4.4.). On hyvä muistaa, että hoitajien pitää olla työn luonteen ja vaativuuden takia laumasieluja. Hoitolaitoksissa hoitajilla on oltava jatkuva valmius asiakkaiden auttamiseen, myös kahvi/ruokatauoilla (lue: hyvin usein mikrotauko). Kahvi/ruokatauot on sisällytetty työaikaan, jolloin ruokarauha on harvinaista ylellisyyttä.

Yllätystarkastuksia toivomme todellakin lisää. Niiden kautta on mahdollista lisätä hoidon laatua, jos siihen on tarvetta. Meidän jokaisen olisi hyvä tutustua laajemmin asioihin, ennen kuin alamme arvostelemaan toisten toimintaa.

Onneksi yksikössämme omaiset vierailevat usein (eikä vain joulunpyhinä…). Näin luodaan luottamusta puolin ja toisin. Parhaimmassa tapauksessa omaiset kuuluvat ”kalustoon” ja näin ollen pystymme puhaltamaan yhteen hiileen asiakkaiden parhaaksi.

Haluaisitko mieluummin kohdata alakuloisia ja kiukkuisen näköisiä hoitajia, nauravaisten sijaan? Eivätkös iloiset ja välittömät hoitajat siirrä näitä samoja tunteita asiakkaisiinkin?

Joukko hoitajia