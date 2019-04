Lukijoilta: Lyhyesti

Väärä kortti estää äänestämisen?

Jos jollakin henkilöllä ei ole muuta kuin Kela-kortti henkilöllisyyden tunnistamiseen, niin mielestäni silloin pitäisi sen riittää henkilöllisyyden varmistamiseen varsinkin, jos hänellä on vielä postista tullut äänioikeuskortti mukana.

En tiedä, mitkä tahot ovat tämän henkilökortin vaatimisen takana. Jos tätä sääntöä pilkun tarkasti noudatetaan, jää varsinkin monella vanhemmalla ihmisellä äänioikeus käyttämättä. Tuskin monikaan henkilö, jolla ei ole henkilökorttia, sitä äänestämistä varten hanki.

Tämä sääntö on yksi keino karkottaa iäkkäät ihmiset vaaliuurnilta.

Henkilökortiton

Äänentoistosta

Maakunnassa on pidetty useita yleisötilaisuuksia, joissa on ollut luennoitsijoina tunnettuja oppineita ja asiantuntevia henkilöitä. Tilaisuuksista olisi pelkkää hyvää sanottavaa, mikäli olisi kuullut kaiken mitä kerrottiin.

Miksi ei käytetä mikrofonia? Ei riitä, että se on edessä mitenkuten, tai rinnalla kädessä. Siihen on puhuttava pitäen sitä lähellä suun edessä. Eikä se ole mikään ihmelaite, joka mutinan kuultavaksi muuttaa. Siihen on puhuttava myös normaalilla kuuluvalla puheäänellä, jokainen sana kunnolla lausuen. Kun mikrofoni annetaan yleisön joukkoon, tilanne ei parane. Toivottavasti tilaisuuksien juontajat antavat jatkossa tästä yksinkertaisesta asiasta ohjeet kaikille läsnä oleville.

Laitteiden toimivuus on myös etukäteen todettava, ettei tilaisuuden alettua tarvitse lähteä hakemaan apua. Myös audiovisuaalisten välineiden käyttö on liian usein ala-arvoista. Kuvia näytetään milloin sattuu, piirtoheitinteksti ei ole keskitettyä.

Tulee väkisinkin mieleen epäilys, että onko korkeille oppineille kukaan koskaan antanut opetusopin alkeitakaan. Muuta tietoa kyllä on muille jakaa.

Ikäkuuloinen

Sotasyyllisiä etsitään ja löydetään

Ilkka julkaisi 31.3. puolustusministeri Jussi Niinistön hurmahenkisen eräässä tilaisuudessa antaman lausunnon/ilmoituksen, että Suomen sisällissotaan/vapaussotaan ovat syyllisiä ns. punaiset, eivät valkoiset.

Hyvä se on kansan tietää, että köyhät ja heikommassa asemassa, aina heikommin toimeentulevat ihmiset yhteiskunnassa ovat siihen olleet kautta aikojen syyllisiä hakiessaan elämäänsä parempia elämisen olosuhteita, puolustaessaan ihmisoikeuksiaan.

Tätä mieltä ovat nämä Suomen parempiosaiset, eli nämä valkoiset. Näin he todellisuudessa ovat yhteiskuntaan asettuneet. Todelliset kasvot ovat nämä.

Ei voi kuin ihmetellä Suomen nykytilaa

Hoivakotien mitoituksesta

Vaikka hoitajia lisättäisiin 2,7:ään, ei ongelma poistu. Valvontaa pitäisi lisätä.

Hoitajat ovat laumasieluja: he menevät yhtä aikaa kahville ja syömään. Kahvitunnit jatkuvat pitkään, puhetta ja naurua riittää, ikäihmiset ja potilaat jäävät hoitamatta. Kun omainen tai tuttu menee ensimmäistä kertaa katsomaan ja kysymään, missä huoneessa ko. henkilö on, hoitajat eivät vaivaudu kertomaan iloisen naurun ja puheen lomassa.

Yllätystarkastuksia lisää!

Kokemusta on

Vaalipaniikkia

Vaalipaniikki on iskenyt Kehä 3:n sisäpuolelle. Helsingin Sanomien päätoimittaja ilmoittaa, että hänen lehteään voi lukea diginä maksutta vaaleihin saakka. Perusteluna on, että ”kansalaisilla on oikeus lukea riippumatonta ja laaja-alaista tietoa”.

Lukijana täytyy vain ihmetellä, miten riippumattomuus ja laaja-alaisuus määritellään. Vai saako ne media itse määritellä? Vaikka Hesaria lukee avoimin mielin, ei voi olla huomaamatta mihin päin sen uutisointi on kallellaan. Ahtisaarta siteeraten: Valitettavasti.

Veksi