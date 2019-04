Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Suomen maatalous on hyvää ilmastopolitiikkaa

On tärkeää, että Suomessa ja maailmalla puhutaan kansainvälisen ilmastopaneelin arvioista. On tärkeää, että vahingollisia päästöjä aiheuttavia lähteitä kartoitetaan ja päästöjä vähennetään. Kaikkein tärkeintä on säilyttää suhteellisuuden taju eri toimenpiteiden toteutuskelpoisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Lue lisää