Lukijoilta: LYHYESTI

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. On turhaa väitellä mitä pitäisi tehdä. Fossiilisia polttoaineita vähennettävä, lihan syöntiä vähennettävä ym. Totuus on yksinkertainen. Ihmisiä on liikaa. On järkyttävää miten Suomessa tuetaan lasten tekoa. Ainut tie maapallon pelastamiseksi on ihmisten vähentäminen. Suomi voisi olla esimerkkinä lopettamalla kaikki lapsiin kohdistuvat tuet. Ja kaikki ulkomaille katastrofi alueille missä ihmisellä ei ole edellytyksiä elää, tuet lopetettava.

Totuus

Seinäjoki

Uusi elokuvateatteri

Tuleehan sinne samanlaiset portaikot kuin nykyisessäkin. Pääsee pyörätuolilaiset edelleen palvelevaan teatteriin Ylistarossa.

Malja

Nurmo

Luopumus totuudesta

Uudessa-Seelannissa tapahtui tämä järjetön ampumatapaus, jossa kuoli 50 ihmistä, jota valtamedia toi voimakkaasti esille. Samaan aikaan Nigeriassa tapettiin 120 kristittyä, lisäksi heidän kotinsa poltettiin. Lisää islamistit tappavat jatkuvasti. Tätä ei Suomen mediassa ole uutisoitu lainkaan. Luulisi meidän poliitikkojen ja etenkin kirkon johtajien tyrmistyvän tällaisistä teoista, piispoista pappeihin. Mutta heidän aika menee suurelta osin Raamatun vastaisten asioiden, kuten homoliittojen yms. esille tuomiseen.

Nyt kun tätä Tom of Finland -elokuvaa on monta kertaa tv:stä näytetty, niin olisi myös paikallaan katsoa elokuva ”Tälläisiä teistä jotkut olivat ennen”. Ohjelma löytyy TV7 arkistosta. YLE:n kanavilla sen näyttäminen ei taida toteutua.

Tasapuolisuutta uutisointiin

Ilmajoki

Työpaikkojen huono ilmapiiri

Mistä johtuu työpaikkojen huono ilmapiiri. E-P:n sairaanhoitopiirin päivystyskeskuksessa kuohuu hallituksen ja lääkärien välillä. Atrian sikaleikkaamossa yt neuvottelujen jälkeen ilmapiiri työyhteisössä on huono.Onko yritysten johto liiaksi tuloshakuisia niin että inhimillisyys unohtuu voiton tavoittelussa?

Jakke

Seinäjoki

Vaalit ja ilmastonmuutos

Seinäjoki säästi sähköä hetken aikaa, vain vuoden. Poltan takkapuita muutaman kerran talvessa aivan hyvällä omallatunnolla, koska en omista paljua, enkä siitä aiheutuvia lämmityskustannuksia. Saunassa käyn harvoin. Olen myös käyttänyt autoa hyvin vähän töissä kulkemiseen tai asiointiin. Aion äänestää vain koiratonta valintaa, koska siinä tiedän tekeväni oikean ympäristöteon.

Valinnanvapaus

Seinäjoki