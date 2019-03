Lukijoilta: LYHYESTI

Koulujen kesälomat

Koululaisten kesälomien siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan on kyllä sinisilmäistä. Itse vuosikymmeniä työelämässä olleena luen kauhistuneena näitä ehdotuksia. Nykynuoriso on ahkeraa ja haluavat ansaita rahaa kesätöillä ja monelle se on pakko jos aikoo opiskella. Seinäjoen seudulla suurimmat työnantajat ovat Atria, Valio ja kaupunki, kuka tekee sesonkituotteet, leikkaa nurmikot, myy jäätelöt ym. jos nuoret istuvat koulunpenkillä.

Nuorten kesäansioilla on suuri merkitys myös perheiden taloudelle. Jos vaikka miettii lukiolaisten kovaa opiskelutahtia niin kevätlukukauden pidentäminen ei sovi yhtälöön.

Nuorten puolesta

Seinäjoki

Itsemurhakulttuuri on tuomittava ilmiö

Elämme elämälle vierasta aikakautta ja suorastaan kuolemankultin ihailua ilmenee. Nettilehti otsikoi mm. Sveitsiin matkaavista kuolemansa toteuttajista avoimesti. Minkä viestin moinen ilmiö antaa yhteiskunnastamme? Realistisesti ottaen vähintäänkin elämänvastaisen!

Keiden eduksi moinen ilmiö lopulta on? Eutanaasikkojen tietenkin, mitä ei kotimaassa ole toteutettu ja hyvä niin.

Pahin visio, mikä kuolinavun etsijöiden uutisoinnista on malli nuorisollemme. Mikä se on? Jos elämän arvo ja arvostus arvona sinänsä mallinnetaan negatiiviseksi, on itsemurhalukujen kohoaminen ilmeisen varmaa. Siis: jos ja kun et menesty, onnistu tai olet epäsuosittu ja kenties vielä sairaalloinen, on itsemurhamalli sinulle tarjolla. Ei, ei ja vielä kerran ei moiselle esimerkille. Jos ihmisen epäonnistumiseen, alemmuusmieleen tai sairauteen yhteiskunta suosii itsetuhoa, se yhteiskunta on oman tuhonsa tuottaja, luuseri. Ja kuten kuplettilaulaja Veikko Lavi lauloi: ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen, jokainen elämä on tärkeä.”

J. Pesonen

Alajärvi

Ällistyttävää utopiaa

Mielipidepalstalla oli taas mielenkiintoinen ja toistuva kirjoitus Seinäjoen kahviloiden aikaisesta kiinnimenosta varsinkin viikonloppuisin. Taas toisaalta ilmoitus tulevasta uudesta ”juottolasta”. Mikä ihmeen ”kaljasieppojen” kaupunki tästä yritetään tehdä? Tässä on kyllä pohjalainen yrittäjyys huipussaan. Mutta missä asiakkaat?

Näin maallikkona tulee miettineeksi, että kuka näitä vajaatoiminnalla käyviä ”mestoja” rahoittaa. Yritetäänkö tästä uudesta torista nyt tehdä Tallinnan Raatihuoneen torin kopio? Ja jälleen, mistä sinne asiakkaat?

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, mikä ”juottola” sinne seuraavaksi on tulossa. Onko järjenkäyttö katoava luonnonvara?

Realisti

Seinäjoki