Lukijoilta: LYHYESTI

Perusteita loma-aikojen muuttamiselle

Seinäjokelainen kirjoittaja vastusti oppilaitosten kesäloma-aikojen muuttamista perusteella ”vuoden valoisin aika on alkukesästä juhannukseen mennessä” (Ilkka 14.3.). Häneltä taisi jäädä huomaamatta, että täsmälleen yhtä valoisa aika kuin kesäkuun alusta kesäpäivän seisaukseen eli juhannuksen tienoille on sieltä heinäkuun puoleen väliin. Huomionarvoista on myös, että kuten varsinainen talvi alkaa joululta, myös varsinainen kesä alkaa vasta juhannukselta.

Kirjoittaja mainitsee, että suomalaisessa työelämässä kesälomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9. Tästä ajastahan on siis vain vajaa 2/5 ennen juhannusta ja sen jälkeen runsas 3/5 eli enemmistö. Siksikin on aihetta muuttaa oppilaitosten kesälomakautta niin, että kevätlukukausi ja samalla lukuvuosi päättyy lauantaina 13.–19.6. eli yksi viikko ennen juhannusta. Kesäloman kesto on 78 vuorokautta (11 kokonaista viikkoa) ja täten oppilaitosten syyslukukausi ja samalla lukuvuosi alkaa maanantaina 31.8.–6.9.

Loma kesällä

Kurikka

Puun istutus

Kiinalainen sananlasku sanoo ihmisen mielekkääksi elämäksi: tee poika, kirjoita kirja, istuta puu.

Pojan aikaansaaminen ja kirjan kirjoittaminen ei niin vain jokaiselle ole mahdollista, mutta puun istuttaminen on.

Kun kävin kansakoulua, niin silloin – 1930 luvulla – oli kerran kouluilla puun istutuskampanja käynnissä. Ja voi miten se oli mieluista. Mennä kuokan kanssa evästä repussa metsään ja istuttaa puuntaimia! Olla porukalla hyödyksi.

Nyt kun pääministerimme ehdotti puiden istuttamista nuorille, nousi älämölö. Mitä kehtaakaan esittää! Lapsilla on oikeus tehdä julisteita ja mennä koululakkoon ilmaston puolesta.

On oikeus, on. Mutta on myös oikeus tuntea, että ihan itse todella kykenee tekemään paljonkin asian hyväksi. On iso ilo nähdä kuinka itse istuttama metsä kasvaa. Julisteet häviävät ja lakot unohtuvat, mutta puu kasvaa istuttajansa iloksi kymmeniä vuosia.

Onnea vaan istutustalkoille!

Ja vielä. Jos istutusalueen viereisiin puihin tehtäisiin porukalla pöllöpönttöjä. Myyrät kun saattavat tehdä tuhojaan taimikossa. Työ ilmaston hyväksi olisi täydellinen!

S.I.

Töysä

Rautatiekadun kaava

Rautatiekatu pitäisi nopeasti tehdä koko pituudeltaan, niin kuin se on kaavassa ollut jo vuosikaudet. Se olisi suora ja merkittävä väylä kaupungin keskustan, sekä Kasperin ja Itäväylän välillä. Se myös vähentäisi vaaratilanteita Ruukintiellä, kun osa liikenteestä siirtyisi kauemmas koulun läheisyydestä.

Suoraan ytimeen