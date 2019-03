Lukijoilta: Lyhyesti

Suomalainen liha – ilmastoteko

Niin pitkään kuin maailmassa syödään lihaa, on Suomessa kasvatetun lihan syönti todellinen ilmastoteko. Pohjoisissa oloissamme maidon- ja naudanlihantuotanto perustuu pääosin nurmirehuun. Nurmikasvustot ovat tutkitusti erittäin hyödyllisiä niin ilmaston, vesistöjen kuin maaperänkin kannalta. Myös nurmirehujen hiilensidontakyky on hyvä ja tuottajat ovat lähteneet etsimään keinoja yhä parantaa tätä hienoa ominaisuutta. Tuottajat ovat mielellään osa ratkaisua tässä paljon puhuttavassa haasteessa.

Lihansyönnin vähentäminen tuntuu olevan nyt helppo ratkaisu maailman ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen. Jokainen voi mielessään pohtia omia elintarvike- ja päivittäistavarahankintoja sekä niiden mittasuhteita ja päätyä tietenkin omiin ratkaisuihin. Mikäli päädyt lihansyönnin vähentämiseen kertakäyttökrääsästä luopumisen sijaan, niin todellinen ilmastoteko on luopua ulkomailta tuodusta lihasta.

Ari Perälä

kenttäpäällikkö

MTK-Etelä-Pohjanmaa

Älähtelyä väärään suuntaan

Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula haluaa varusmiesmiehille ruokarahan, koska sivareilla sellainen jo on (Ilkka 19.3.2019).

Pajulalle tiedoksi, että ruokaraha koskee kyllä siviilipalvelusta suorittaviakin vain sellaisina viikonloppuina, jolloin he ovat palveluspaikan osoittamassa majoituksessa eikä palveluspaikka järjestä ruokailua. Periaatteessa tilanne on siis sama kuin varusmiehilläkin, joille on kasarmeilla tarjolla ruokaa viikonloppuisinkin...

Toki ruokaraha pitäisi ilman muuta maksaa myös varusmiehille. Sen jälkeen se koskisi myös kaikkia sivareita. Varusmiesliitto on tainnut vaatia varusmiesten ruokarahaa jo useamman vuosikymmenen ajan, toivottavasti jatkossa vähän tähänastista tehokkaammin.

Kaj Raninen

Helsinki

Ilmastotekoja

Koululaiset vaativat puheiden sijaan ilmastotekoja. Tässä kaksi nopeasti toteutettavaa ja kivuttominta: Luovutaan luomuruuasta kokonaan tai laitetaan sille reilu veronkorotus. Luomuruuan tuotanto aiheuttaa 50–70 % enemmän päästöjä normaaliin tuotantoon verrattuna johtuen luomuviljelyn tehottomuudesta.

Hävitetään kaikki koirat lukuun ottamatta virka- ym. yksilöitä. Suomessa on 700 000 koiraa ja ne syövät keskimäärin 150 kg lihaa koiraa kohden vuodessa. Jos kerran ihmisiltä halutaan liha lautaselta, niin kai nyt sitten koiriltakin.

No niin, nuoret, laitetaanko toimeksi?

Nyt tekoja

Uimahallin hygeniasta

Seinäjoen uimahallin monet kävijät peseytyvät huonosti, ainakin miesten puolella. Usein altaisiin kävellään suoraan kulkematta suihkun kautta, saati pestä itseään siellä kunnolla. Tämän tästä altaita on suljettuna kohonneiden bakteerilöydösten takia. Näin viimeksi viikonlopun jäljiltä kylmä-altaassa.

Huhun mukaan altaassa oli käyty vilvoittelemassa kokonaisen salibandyjoukkueen voimin suoraan pelin jälkeen. Voi vaan kuvitella mikä bakteerimäärä altaaseen on liuennut.

Jos näin tosiaan on, täytyy vaan ihmetellä kuinka muuten hyviä arvoja esille tuova seura voi syyllistyä tällaiseen menettelyyn. Monesti olen laittanut merkille sen, miten huonosti varsinkin koululaiset pesevät itseään. Vastuu tästä olisi henkilöllä itsellään, mutta myös heidän opettajillaan.

En halua edes kuvitella mitä kaikkea ihmisistä irtoaa uima-altaisiin huonon pesun seurauksena. Jokainen voi itse kuvitella. Lisäksi toivon, että vihdoin pesutiloihin saataisiin ohjeistuskyltit myös englannin kielellä, koska monesti maahan muuttaneet ihmiset kuluvat tuohon huonosti peseviin eivätkä ota esimerkiksi uimahousuja saunaan mennessään yltään pois.

Puhtauden puolesta

Hyvä lukutaito jo lapsena!

Miksi oppivelvollisuuden pidennys lähes täysikäisille? 350 000 aikuisella on lukuvaikeuksia ja 10 %:lla nuorista heikko lukutaito, jolla he eivät selviä jatko-opinnoista. Syrjäytymisriski sen vuoksi on tosi suuri, eikä siihen auta oppivelvollisuuden lisäys yläasteen jälkeen.

Eikö olisi järkevämpää opettaa perustaidot kuten hyvä lukutaito jo ala-asteen alussa? Tähän auttaisi oppivelvollisuuden lisäys siten, että kouluun mentäisiin jo 6-vuotiaana.

Ensi vuonna englannin kielen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja silloin oman lukutaidon tulisi olla jo hyvällä alulla.

Mikäli sujuvaa lukutaitoa ei opi lapsena, vieraiden kielten oppiminen on vaikeaa ja muutkin oppiaineet kärsivät. Nuorille ei pakollisista lisäopinnoista yläasteen jälkeen ole mitään hyötyä, elleivät he osaa edes kunnolla lukea.

Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan valtio voi tukea nuorten opiskelua esimerkiksi kirjahankinnoilla ja erityisopettajien virkojen lisäämisellä.

Hyvä lukutaito kaikille ensin!