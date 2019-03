Lukijoilta: Lyhyesti

Paikallisliikenne saatava kuntoon

Sunnuntain Ilkassa oli pääkirjoituksessa Seinäjoen paikallisliikenteestä. Edelleen on reittien ja aikataulujen kanssa ongelmia käyttäjille. Nyt luvataan, että elokuulla alkaa taas reitti bussi 10 ajaa Puskantien kautta. Miksi vasta silloin, kun tiedossa on, että sitä toivotaan mahdollisimman pian? Käyttäjiä varmaan olisi, niin paljon on kyselyjä reitistä tullut.

Itse olen tilannut Seili-kuljetuksen, koska liikkuminen on hankalaa huonojalkaiselle. Seilissä onkin ollut usein matkustajia lähes pikkubussi täynnä, mutta Komia liikenteen autot ajavat lähes tyhjinä. Eikö se osoita, että jotain pitäisi tehdä.

On tosi hankalaa vaihtaa autoa Koulukadulla, kun menee esimerkiksi Y-taloon, ennenhän pääsi samalla autolla Puskantien kautta suoraan ja se reitti oli hyvin suosittu. Lisäksi isommat kaupat ovat Puskantiellä. Olisi erittäin tärkeää, että meitä eläkeläisiä kuunneltaisi, me kyllä haluaisimme käyttää paikallisliikennettä, kun se vain paremmin sopisi meidän tarpeisiimme, reittien ja aikataulujen mukaan. Tuntuu, että täällä jääräpäisesti pidetään kiinni päätetystä, vaikka siitä tulee valituksia.

Joustavuutta paikallisliikenteeseen

Lastenhoitajat, katoava ammatti?

Kiitos Suomen Lastenhoitoalan Liiton toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari hyvästä kirjoituksestasi ”Lastenhoitajan hätähuuto” (Ilkka 4.3).

Varhaiskasvatuksen laatua halutaan parantaa nostamalla koulutustasoa. Samalla vesitetään moniammatillisen koulutuksen tuoma rikkaus. Opettajat ja hoitajat ovat oppineet vuosikymmenten varrella tekemään työtä rinnakkain toistensa ammattitaitoa kunnioittaen. Tämä ei ole itsestään selvyys.

Nyt lastenhoitajien määrä romahdutetaan; tilaa on enää yhdelle hoitajalle ryhmässä. Pätkäsijaisiksi ja alipalkatuiksi avustajiksi hoitajat vielä kelpaavat. Lisäksi hoitajan ammatinkuva on muutettu itsenäisestä työntekijästä opettajan suunnitelmien toteuttajaksi. Opettajien suunnitteluajan lisääminen toi mukanaan sen, että hoitajat ovat lapsiryhmässä läsnä koko ajan. Kun tähän lisätään pienryhmätoiminta, usein lakisääteiset tauotkin jäävät pitämättä.

Mitä on laadukas varhaiskasvatus? Hienoja suunnitelmia, projekteja, työryhmissä päivänselvien asioiden pohtimista? Ja syviä huokauksia. Vai aitoa lapsen kohtaamista, innostuneita ilmeitä ja iloista naurua kahvihuoneessa?

Olen valmis hautaamaan ammattikuntamme, kun joku keksii tietokoneohjelman, joka vaihtaa kakkavaipat ja lohduttaa lasten itkut. Siihen asti haluaisin uskoa, että meitä vielä tarvitaan. Mutta annetaanko meille oikeasti mahdollisuus?

Tinttua ja turttua

Seinäjoki

Kauhavan sairaalaosasto rempallaan

Kauhava käyttää Vanhainkoti Iltakelloa terveyskeskuksen sairaalaosastona. Tilat ovat huonot, wc:stä tulee sisääntuloilma ja poistoilma poistuu potilashuoneesta vain avaamalla huoneen ovi käytävälle, jolloin potilashuoneiden, kuten eristyshuoneiden mikrobit kulkeutuvat poistoilmaventtiilien puuttuessa käytäville. Myös osaston keskiosassa oleva huuhteluhuone työntää mikrobeja käytävälle, kun molemmat ovet ovat auki. Hoitovälineet, potilasnosturit ja sängyt, ovat käytävillä estäen liikkumisen ja hätäuloskäyntien käytön.

Potilashuoneet ovat kaksipaikkaisia, mutta huoneissa on vain yksi potilas ja toinen vuodepaikkaa on tyhjänä, joten ylimääräiset sängyt ja pöydät ovat käytävillä ja päiväsalissa, jossa ne vievät tilaa ja ovat turvallisuusriski.

Ex-hoitaja

Laavun polttajat kökkätöihin

Nämä urhoolliset pojat, jotka polttivat laavun, nyt velvoite uuden laavun kökkätöihin. Näkisivät, mitä työnteko on. Saisivat nähtäväksi laskun, paljonko värkit maksavat. Eivät opi mitään, jos isukki maksaa kaiken, eikä ole muita seurauksia. Pappaikäiset miehet osaavat kyllä opettaa työntekoa ja sitä, että porukalla on mukava tehdä hyvääkin, eikä aina pahaa. Pojat muistaisivat sen myöhemminkin.

Makkaranpaistaja