Lukijoilta: Lyhyesti

Vahva palvelukeskus

Vain elinvoimainen ja taloudellisesti vahva kaupunki pystyy huolehtimaan ympäristöstään, väestöstä, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuuritarpeista.

Seinäjoki on ympäröivän maakunnan palvelukeskus. Tavoitteena on vahvistaa maakuntakeskusta, sillä mitä voimakkaampi Seinäjoki on, sitä paremmin voidaan myös maakunnassa.

Kokoomusryhmämme tavoite on seinäjokelaisten asumisen, työn, koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuolto-palvelujen sekä vapaa-aika harrastuksien saannin turvaaminen tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Näin linjasin tuolloin valtuustoryhmän tavoitteet.

Seppo Katila

Seinäjoki

Kumpikin kynä kelpaa äänestäessä

Kuulakärkikynä Evijärveltä kyseli 13.3. äänestyksessä käytettävästä kynästä. Jos vaalivirkailija on ollut jossain sitä mieltä, että lyijykynä on laiton, silloin hän ei ole lukenut riittävän hyvin oikeusministeriön ohjetta vaalivirkailijoille, sillä kohdassa Vaalitarvikkeet ja kalusteet on asiasta selkeä ohje:

Kynät, joilla äänestäjä tekee äänestysmerkinnän äänestyslippuun, voivat periaatteessa olla minkälajisia tahansa, esimerkiksi kuivamustekyniä tai lyijykyniä .

Joidenkin viimeisimpien vaalien aikana julkisuudessa on joskus esitetty, että jotkut äänioikeutetut epäilevät lyijykynällä tehdyn äänestysmerkinnän helposti mahdollistavan vaalivilpin.

Vaikka epäily on sinänsä aiheeton, vaalien yleisen luotettavuuden turvaamiseksi äänestäjille on suositeltavampaa varata kuivamustekynä tai vastaava kynä äänestysmerkinnän tekemistä varten.

Joka tapauksessa keskusvaalilautakunnan on varmistauduttava, että käytetään sellaisia kyniä, että äänestysmerkintä ei näy äänestyslipun läpi. Esimerkiksi tussikynät eivät ole sopivia äänestysmerkinnän tekemiseen.

Kyniä on hankittava riittävästi varalle ottaen huomioon, että eräiden vaalilautakuntien kokemusten mukaan kuivamustekynät lakkaavat toimimasta jopa lyijykyniä helpommin.

Äänestäjä Seinäjoelta

Susien taivas tulossa Kauhajoelle

Veronmaksajien kustannuksella aletaan valmistaa Kauhajoen susille ilmaista noutopöytää Lauhanvuorelle. Kohta on odottamassa joukko nuoria metsäpeuroja vapautettavaksi susien leikkikaluiksi.

Kuka on keksinyt tällaisen hölmöläishankkeen? Nyt kun sudet ovat ihmisille koiran kaltaisia ihania rapsuteltavia lemmikkeihin rinnastettavia otuksia, on mediaseksikästä puolustaa suden vapaata lisääntymistä. Muutama kuukausi metsäpeurojen vapauttamisen jälkeen ovat ne muisto vain.

Olisiko Lauhanvuorella seuraava vihreä poliittinen kärkihanke? Susierämaa johon syötetään harvinaiseksi käyviä kotimaisia eläinlajejamme?

Lauhanvuoren reunalle voitaisiin pystyttää vihreät tuulimyllyt, jotka huolehtivat ohikiitävistä joutsenparvista lisää ruokaa susille, ja tuottavat vihreää sähköä.

Josko me viisi miljoonaa suomalaista voisimme sittenkin pelastaa maapallo ja sen kantamat miljardien ihmismassat ekoilemalla täysillä?

Eikä vieläkään tuulivoimaa

Nurmon Jymyn lentopalloilijoille

Nurmon Jymylle naisten lentopalloilijoille ei vielä kultaa taikka kunniaa. Kuitenkin teidän pallonhallintanne on huippua.

Suurin syy tappioihinne oli, kun vastustajat iskivät, ette aina olleet torjumassa. Annoitte liian helppoja pisteitä vastustajille. Ja kun vastustaja iskee, torjunnan puolustajan oikea ponnistusvaihe on elintärkeää.

Teidän pitää harjoitella kovia syöttöjä yli tuhat kertaa per pelaaja. Ja teidän iskunne on vielä pliisua. Pitää opetella räjähtävä isku. Sekin onnistuu kovan harjoittelemisen kautta.

En voi muuta sanoa, kuin että tehkää työtä ja harjoitelkaa valtavasti. Muuten ette saa kultaa. Tiedän teistä, että voitte voittaa kultaa, mutta älkää säästelkö itseänne harjoituksissa. Vaikka jo nyt teidän pallon hallintanne on huippua, yksin se ei riitä.

Shakin tuleva maailman mestari

Inflaation kärsineet

Näihin inflaation kärsineisiin kuuluvat sote, brexit sekä Maskun ikuinen alennusmyynti-ilmoitus. Uutistenlukija kehui näitä kahta ensimmäistä kestosuosikeiksi.

Kyllä nyt olen vahvasti eri mieltä. Tv:ssä Uusivuori toivoi jossain yhteydessä brexitöntä huhtikuuta. Ja yhdyn sydämestäni edelliseen. Eikö voitaisi jättää nämä väliaikatiedot pois ja vasta sitten uutisoida, kun on saatu jotain konkreettista aikaan.

Tämä alkaa kummassakin maassa jo kuulostaa yhden sortin pelleilyltä.

Ja jos todella jotain tärkeää olisi saatu aikaan tämän pelleilyn aikana, niin sehän hautautuu täysin tämän söheltämisen jalkoihin. Eikä muuten äkkiseltään tule mitään mieleenkään. Kyllä nyt varmaan löytyisi jotain muutakin uutisoitavaa siksi aikaa, kun nämä ovat ”jäähyllä”.

Realisti