Lukijoilta: Lyhyesti

Ilmastomannekiinit seisoskelemassa

Sunnuntain Ilkassa oli juttu pietarsaarelaisista nuorista, jotka kokoontuvat joka perjantai raatihuoneen liepeille seisoskelemaan vastustaakseen ilmaston lämpenemistä.

Innoituksen seisoskeluun nämä nuoret ovat kuulemma saaneet ruotsalaiselta 16-vuotiaalta ilmastoaktivisti Greta Thunbergilta.

Se, miten Asbergerin oireyhtymää sairastavasta koululaisesta rakennettiin julkkisvanhempien, pr-mies Ingvar Rentzhogin ja median toimesta suurta julkisuutta keräävä ilmastomannekiini, on sinänsä mielenkiintoinen tarina jo itsessään.

Missä kaikissa muissa asioissa media vie tavallista rahvasta kuin kuoriämpäriä.

Pietarsaaren seisoskelijoille sellainen vinkki, että se, mikä tuntuu tänään järkevältä toiminnalta, ei ehkä ole sitä enää huomenna.

Tarinoita kansalle

Toivoa sopii

Miten on arvotettu mielenterveysasioita siellä päätöksenteon kuplassa? Uusi rakennus maksaa noin miljoonan/sairaansija ja koko laitoshoito alueella on pudonnut noin 7 prosenttiin huippuvuosista. Ihmisten mielenterveys ei ole samassa suhteessa kohentunut.

Ylilääkäri joutuu, noin rivien välissä, toteamaan, että ”psykiatrian ympyrävuorokautista avotehotoimintaa on myös laajennettava”. Korvaavaa avohoitoa maakunnassa on odotettu 90-luvulta lähtien. Sen laajuus ja taso on varjeltu salaisuus. Potilaiden omaisilla on oma käsityksensä.

Kysymys tämän arkkitehtonisen ihmeen äärellä kuuluu? Eikö samaa rahaa – edes osaa – olisi voinut sijoittaa toimintaan, prameiden seinien sijaan?

Omainen

Tullin ei tarvitse olla kohtelias

Tullin käytöstä voi joskus ihmetellä, mutta se on järjestelmä, jossa normaalia kohteliaisuutta ei tarvitse noudattaa.

Asiakkaita riittää muutenkin ja heidän asenteensa on yleensä vastahakoinen.

Jos kuitenkin etsitään ulkomaalaista, todennäköisesti toisen rotuista miestä, ei silloin tyhmäkään virkamies kysele valkonaamoilta papereita.

Ei nämä asiat yliherkkyydellä parane