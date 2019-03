Lukijoilta: Lyhyesti

Kummalla kynällä ääni annetaan?

Tänä keväänä on vaaleja, äänestäminen tuntuu hyvin vastenmieliseltä viimeviikkoisten eduskunnan sähläyksien vuoksi. Kehen ja mihin voi enää luottaa?

Itse äänestyspaikalla on myös peikko. Olen ihmetellyt äänestyspaikoilla ennakkoon äänestettyäni eri paikkakunnilla, kun toisissa paikoissa on vain lyijykynä, toisissa sekä kuulakärkikynä että lyijykynä ja sitten kehäkolmosen sisäpuolella pelkkä kuulakärkikynä.

Pohjanmaan erään kaupungin vaalivirkailijalta kysyttäessä kynistä hän vastasi, että kuulakärkikynä on laiton.

Pelottaa lyijykynällä tehty numero, joka on muutettavissa. Kuinka tämä asia oikein on? Nämä asiat tulevat vain mieleeni ennen vaaleja. Onhan Suomessa tapahtunut kaikenlaista.

Kuulakärkikynä

Evijärvi

Maksullisista vaalipaneeleista

Ihmetteletkö, miksi puutumme joistain vaalipaneeleista? Olemme jääneet pois sen vuoksi, että meiltä on pyydetty 100–200 euron osallistumismaksua. Toimimme hyvin pienillä vaalibudjeteilla ja toisen, paljon varakkaamman puolueen budjetin kartuttaminen omallamme ei aivan tunnu kohtuulliselta.

Olisimme siis mielellämme olleet mukana ja kutsuttukin on. Mietimme myös, ovatko maksut kaikille osallistujille tasapuolisia.

Henna Salo

Etelä-Pohjanmaan Vihreät

Muunneltu totuus sote-työttömistä

Muunneltua totuutta uutisissa sote-valmistelujen työttömiksi joutuvista! Moni valmistelija on virkavapaalla joko kaupungista tai sairaanhoitopiiristä. Tai maakuntaliitosta. Heillä monella on pohjavirat olemassa. Töihin on annettu virkavapauksia ja työt on jaettu kunnissa ja sairaanhoitopiirissä kuin myös liitossa sisäisin järjestelyin.

Siis kaikki eivät jää työttömiksi vaan palaavat omiin virkoihinsa.

Toki valmistelutöissä on joitakin projektivalmistelijoita, joilla on se epävarmuus pysyvän virkasuhteen jatkosta. He kuitenkin ovat olleet tietoisia ryhtyessään valmistelutöihin, että jatko riippuu meneekö sote läpi vai ei. Siis kaikki eivät jää työttömäksi.

Siis totuutta uutisiin!

Raimo Ristilä

Voi poloista Postia

Aloin oikein tosissani odottaa Elenian sähkönsiirtomaksua tammikuulta. Kun ei sitä tullut mielestäni säälliseen aikaan, soitin Elenialle ja kysyin, että onko se lähtenyt. Minulle sanottiin, että lasku on lähtenyt 18.2. ja on varmasti kohta perillä, koska siinä on eräpäivä 6.3.

Jatkoin odottamista ja kun ei mitään kuulunut, soitin uudelleen Elenialle. Eräpäivään oli vain muutama päivä aikaa. Sain maksun viitenumeron ja summan, joten voin maksaa laskun netissä. Minulle myös kerrottiin, että jos maksun maksaa eräpäivän jälkeen siitä peritään lisämaksua. Asia tuli hoidettua.

Postilaatikkoon tämä lasku pudotettiin 8.3. eli 18 päivää sen jälkeen, kun se oli Eleniasta lähtenyt. Kovin huonolla tolalla ovat Postin asiat.

Turhaan postilaatikolla kolistellut

M/S Romantic on riemuvoitto

Ylen uutta minisarjaa, M/S Romanticia on ylistetty sekä katsojien että kriitikoiden taholta. Eikä suotta. Sarja on käsikirjoituksen, ohjauksen ja näyttelijätyön riemuvoitto.

Käsikirjoitus: Uskottavien hahmojen luominen on vaikeaa, mutta Tommi Korpela ja Jani Volanen ovat onnistuneet mainiosti. Kun tyypit ovat uskottavia, näyttelijän on helpompi ”päästä hahmon sisään”, ja sarjan näyttelijät ovat totisesti päässeet.

Ohjaus: Usein ajatellaan, että ohjaaja vain ohjaa näyttelijöitä, mutta hyvän ohjaajan tunnistaa myös leikkauksesta, ja siinä Volanen on hyvä. Etevien takaumien ja tiheiden klippien avulla hän nitoo etevästi yhteen suuren joukon erillisiä kertomuksia.

Näytteleminen: Sarja on näyttelemisen suurta juhlaa. Joitakin mainitakseni: H-P Björkmanin idealistinen ja itseään korvaamattomaksi luuleva risteilyisäntä, pinnallinen ja syvempiin suhteisiin kykenemätön. A. Luusuaniemi naisia metsästävänä sinkkuna, S. Kinnunen ryyppyporukoiden joviaalina seuramiehenä ja P. Pennilän näyttelemä hellyttävä, rakkautta kaipaava Matias.

Hassua sinänsä, että Tommi Korpela itse ei täysin onnistu hieman kyynisenä ja väsyneenä iskelmästarana.

Juha Pattu

Vainko Kokkolan alueuutiset?

Olen jo vuosia ihmetellyt, miten kaikki alueuutiset televisiossa tulevat Kokkolan seudulta!

Minä ja moni muu olemme kyllästyneet aina kuuntelemaan pikkujuttuja Keski-Pohjanmaalta. Asiat, joita sieltä jatkuvasti tulee, eivät ole tasokkaita!! Esimerkiksi hotellin seurakoira!!

Missä ovat Seinäjoen alueen toimittajat?

Herätkää alueemme toimittajat. Ympäri Etelä-Pohjanmaata löytyy kosolti tasokkaita uutisaiheita!!

Ihmettelijä Seinäjoelta