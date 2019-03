Lukijoilta: Lyhyesti

Mitä tekee Yle?

Käynnissä on puun käytön vastustamiskampanja. Yle on tuottanut tunteisiin vetoavia metsäkampanjoita, joissa on puhuttu mm. minun metsistäni ja puistani. Mukaan on saatu jopa kirkko.

Yle marssittaa julkisuuteen suojelubiologeja, jotka laskevat, että puun kestävä käyttö on vain puolet nykyisestä. Tulisi kuitenkin kuulla niitä, jotka oikeasti tuntevat metsien kasvatuksen ja sen dynamiikan.

Ideologinen suojelu ei ole ilmaston lämpenemisen estämisen kannalta oikea ratkaisu. Em. tahojen tavoite on myös estää puun lisäkäyttö uusiutuvina liikennepolttoaineina. Ylen ohjelmissa ja nettisivuilla puhutaan polttoaineiden verojen korotustarpeesta, vaikka verotus ei auton tarvitsijoiden ajoja vähennä. Yle on lähellä vihreiden ja SDP:n linjauksia.

Metsien hoidon muutos siten, että pystypuuvaranto kasvaa jopa moninkertaiseksi nykyisestä johtaa lämpenevässä ilmastossa suuriin metsätuhoihin. Lisääntyvissä myrskytuhoissa pystyssä oleva ”hiilivarasto” muuttuu hujauksessa hiilidioksidin lähteeksi.

Hyvä on muistaa, että puukuution kasvu (hiilinielu, fotosynteesi) sitoo hiilidioksidia 1 000 kg, vettä 400 kg ja vapauttaa happea 730 kg vaihdellen puulajin mukaan.

Mennään metsään

Markettimietteitä

Onhan se ”hienoa” kiertää suurta markettia ostoskärryjen kanssa kuin kuuluisa Liisa ihmemaassa. Kerätä hedelmiä, vihanneksia, etikkasäilykkeitä jne. Mutta kuinka moni niitä on ennen juuri sinua käsin pyöritellyt? Kostuttanut sormia suussa, että saa pussin auki ja sitten valikoinuttomaatteja, kävellään saniteetti tiloista ulos pesemättä käsiä jne. Etovaa, eikö totta. Sain kerran vatsataudin irtosuolakurkuista (monikohan sormi oli uinut liemessä).

Markettiallergiaa

Alueuutisia myös Etelä-Pohjanmaalta

Kyllä pitää taas ihmetellä, miksi alueuutisissa on ilta toisensa jälkeen uutisia vain Kokkolasta ja Vaasasta. Miksi? Eikö alueuutisia pitäisi tulla maakunnan jokaiselta kulmakunnalta?

Jos esimerkiksi jutun aihe Kokkolasta on hotellin seurakoira tai keskuskentän katsomojen rakentaminen, pitää toimituksen kovasti miettiä, onko aihe maakunnallisesti kiinnostava muualla kuin Kokkolassa?

Tasokkaampia jutunaiheita löytyy varmasti enemmän Etelä-Pohjanmaalta.

Täällä maksetaan myös Yle-veroa ja asukkaita on paljon enemmän kuin Keski-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaan alueuutiset

Kiitos Kela

Kyllä oli köyhällä taas juhlaa, kun pääsi ruokakauppaan viikon tauon jälkeen, kun tilille rapsahti Kelan tuet! Laskujen ja pakollisten asumismenojen jälkeen elämiseen jäi 91€. Seuraavana päivänä posti toi Kelalta kirjeen: toimeentulotuet (120€/kk) peritään takaisin ja omakotitalo tulee myydä 5 kk sisällä. Tuloni ovat 911€ /kk!

Koskahan Kela ryhtyy ulosmittaamaan meidän ”suurien” tukien varassa elävien omaisuutta? Koska saamme tasa-arvoa maahanmuuttajien ja kanta-suomalaisten tukiin?

Nälkä

Paljon saa juoda kaurajuomaa

Vastaus mielipidepalstalla 6.3. olleeseen kysymykseen. Vegaani juo kaurajuomaa, käy kolme kertaa vuodessa Thaimaassa lentäen. Paljonko siinä palaa lentopetroolia?

350-paikkainen kone kuluttaa edestakaiseen matkaan 80 tonnia kerosiinia. Se on matkustajaa kohden 228 kg. Kolme matkaa kuluttaa matkustajaa kohden 684 kg .

Vastaavasti 7l/100km kuluttavalla dieselautolla ajaa 9 781 km, eli noin vuoden ajot!

Että, kyllä siinä saa vegaani juoda paljon kaurajuomaa, että maailma pelastuu!

Pentti Haapamäki

Ilmajoki

Siperia todella opettaa

Ilkassa 18.2. yleisönosaston kirjoituksessa kysyttiin (Siperia opettaa), että onko hän ainoa, joka on huolestunut TE-palveluiden ”palveluista.” Ei todellakaan, mutta työttömiä nujerretaan niin, että he eivät edes halua antaa ääntään kuuluviin.

Etelä-Pohjanmaan TE-palveluiden pääideologia on se, että työttömät ovat rikollisia ja virkailijat etsivät kaikki keinot laittaa karenssi päälle ja lopettaa se 400 euron korvauskin. Varsinainen työnvälitys on sivuseikka. Ja jos sopivasti sadistinen henkilö saa vaikka kuinkakin pienen valta-aseman, hän sitä käyttää. Silloin kysyttäisiin esimiestä näille pikku-hitlereille. Sitä ei löydy edes netistä. On kuin Neuvostoliitossa: koneisto käy ja kukaan ei vastaa.

Maailma on siirtynyt avaruusaikaan ja ihminen on käynyt kuussa, mutta TE-palveluihin ei voi soittaa puhelimella. Se kai olisi pienin mahdollinen asia työnhakijoille, mutta ei: TE-palveluihin on tasan yksi puhelin Helsingissä ja sieltä ei käännetä puheluita kenellekään eikä anneta edes puhelinnumeroita.

Olisihan se mukavaa, jos joku TE-palveluiden esimiesasemassa oleva henkilö ottaisi näihin kantaa, mutta kai turha toivo. Ehkä siinä maakuntamallissa löytyisi enemmän vastuullisia.

Tuntematon työmies