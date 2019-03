Lukijoilta: Lyhyesti

Opettajan liksa työmäärän mukaan

Pohjanmaan luokanopettajien pomo Karita Koskinen pillastui mielipiteessään Ilkassa 6.3. omasta mielipiteestäni 28.2., jossa olin pitänyt tarpeellisena tulevassa opettajien palkkausuudistuksessa opetettavien oppilaiden määrän ottamista yhdeksi opettajan liksan perusteeksi.

Koskinen todisti aivan oikein luokanopettajan opettavan nykyisin peruspalkallaan 18–19 oppilasta viikossa ja uskonnon opettajan vastaavasti 368–391 oppilasta eli uskonnon opettajan opettamien oppilaiden määrän olevan 20-kertainen luokanopettajanopettajan opettamien oppilaiden määrään verrattuna.

Olen edelleen sitä mieltä, että opettajan tulevan liksan yksi peruste olisi kellottaa, miten myöhään luokanopettajan ja uskonnon opettajan työvalot palavat iltaisin siksi, että sähkön siirtohinnat näyttävät nykyisin jatkavan aina vaan nousuaan.

Veikko Leväniemi

reserviläisrehtori

Vimpeli

Tornitalossa asuu onnellinen kansa

Koska luonto on pakko vapauttaa, piirsin kymmenisen vuotta sitten tornitalon, johon mahtuu 150 000 asukasta.

Torneihin tullaan sähköisillä luotijunilla ja helikoptereilla. Torneissa on pysty- ja vaakasuuntaiset hissit. Torneissa on kaupunkikulttuurifunktot. Torneissa on myös eri-ikäisiä materiaaleja ja tiloja, luonnonvaloa, nurmikenttiä sekä puita ja pensaita.

Torneissa asuu onnellinen kansa sillä se ei ole syyllistynyt maapallon elollisen luonnon hyväksikäyttöön.

Jukka Paaso

arkkitehti

Kauhava