Lukijoilta: Lyhyesti

Maahanmuuttoon kyllä löytyy rahaa

Miten maahanmuuttoon löytyy rahaa muttei vanhusten hoitoon? En takuuvarmasti ole ainoa, joka tätä ihmettelee, mutta ilmeisesti se on tärkeää, että porvarit saavat halpaa työvoimaa maahanmuutajista.

Työllisyyspolitiikkaan pitäis tarttua kovalla kädellä, että saataisiin kotisohvilta työttömät töihin. Jos ei ole ammattia, sitten koulun penkille. Sen jälkeen, kun oma kansa työllistetty, voi hommata sitä niin sanottua ”työperäistä” työvoimaa.

Vielä sen verran, että kyllä vanhusten hoito pitää hoitaa kuntoon ennen maahanmuuttoa ja sekin vasta sitten, jos on resursseja. Vanhukset ovat rakentaneet tämän maan, ei maahanmuutajat.

Yksi vanhus

Eläytymistä

Puolison penkkiurheilusta (Ilkka la 2.3). Tuttu juttu. Isäntä eläytyy, suoraa huutoa: Selänne tekee ”vuosisadan maalin” Ruotsia vastaan olympialaisissa. Emäntä väistyy lumitöihin. Kesällä puutarhatöihin, Keskisalo juoksee sisällä Euroopan mestaruuden.

Kukapa normaalijärkinen kestää sitä mökää. Silti hyvä purkautumiskanava meille muuten pidättyväisille Suomen miehille. Saksassakin jopa televisio sai kyytiä ja monennestakohan kerroksesta, kun puoliaikatulos ei tyydyttänyt. Tätä en suosittelisi silti.

Iivolle oli hauska karjua kannustusta paikan päällä Lahdessa muiden hullujen tavoin. Siellä ei kukaan hämmästellyt.

Taitaa olla ”liian jännää urheilua”, kun se menee näin tunteisiin. Mutta naiset, antakaa se meille kuitenkin.

Voittopalkinto

Terveyden ammattilaisia?

Mieheni, iältään yli 50 v., haki apua epämääräisiin rintakipuihin maanantaina terveystalolta ja tiistaina omasta työterveydestä Seinäjoelta. Kumpikaan taho ei määrännyt mitään tutkimuksia. Terve mies vain töihin rakennuksille.

Tuli tiistai-ilta, jolloin mieheni sai infarktin ja pallolaajennus tehtiin yhden tukkeutuneen suonen vuoksi.

Toivottavasti viesti tavoittaa kyseiset alan ammattilaiset, ettei toiste näin tapahdu.

Pettynyt vaimo

Puunpolton haittoja vähätellään

Ilkassa uutisoitiin 19.2. Lahdessa mitatuista korkeista puun pienpolton pienhiukkaspäästöistä. Mielestäni tekstissä suhtauduttiin vähättelevästi aiheeseen Seinäjoen näkökulmasta.

Vapaudentien pienhiukkasmittaus ei uskoakseni kerro mitään pientaloalueiden savuhaitoista ja pienhiukkaspäästöistä. Seinäjoen pientaloalueilla on talvi-iltaisin usein erittäin savuinen ilma, myös uusilla alueilla vaikka puunpoltto on harvoin välttämättömyys. Ulkoilu ja lenkkeily on epämiellyttävää ja saan savusta hengitystieoireita.

Edes Hallilanvuoren hiihtolenkillä en päässyt illalla savua pakoon, kun tuuli toi vierustavista pientaloista savut reitille.

Savu on tutkitusti terveydelle haitallista ja suuri viihtyvyyshaitta. Hengittäisin mieluummin puhdasta ilmaa kuin savua iltaisin.

Puunpolttoa olisi todella jo aika kyseenalaistaa, jos näin ei kirjoituksen mukaan vielä ole.

Nykyaika

Ristilälle sotesta

Raimo Ristilän kirjoitus viime torstain lehdessä oli varsin rakentava ja asiallinen. Paria asiaa hänen ajattelussaan jäin kuitenkin ihmettelemään.

Hän ehdottaa sotelle parlamentaarista valmistelua. Mutta kun juuri Kataisen ja Stubbin johdolla asiaa valmisteltiin parlamentaarisesti nelisen vuotta, mutta silti siitä ei tullut uutta eikä kystä. Miksi nyt tilanne olisi siihen parempi?

Hän myös pahoittelee, että nyt kaikki eivät saa vaikuttaa rakentavasti ja ihan aidosti ja oikeasti kansalaistemme terveyden kehittämiseen ja järjestäjämallin suunnitteluun. Mutta eivätkö kansanedustajat ole siellä päättämässä juuri siksi, että vaikuttavat asioihin rakentavasti, aidosti ja oikeasti? Ja tekevät niin riippumatta siitä ovatko hallituksessa vai oppositiossa.

Seikkamatti

Kerrotaan se hänelle

Yli 80-vuotias ajatushautomo ilmoittautuu kristityksi, mutta ymmärtää Venäjän nykyhallinnon vainon Jehovan todistajia kohtaan. (Ilkka 1.3.) Täytyy kummastella, sillä Jehovan todistajat on kristinuskon juurille palaamista korostava uskonto, joka pohjautuu juutalais-kristilliseen traditioon. Se kuitenkin eroaa kristinuskosta, muun muassa kieltämällä kolminaisuuden.

Toinenkin asia ihmetyttää, kun kirjoittaja asettaa yhden kansan ”maailman älykkäimmäksi” viitaten juutalaisiin ja näin alentaen meidät muut ”rupusakiksi”. Ennen kaikkea kunnioitettavaan ikään ehtineen luulisi jo tietävän, että kyseisen kansan valtauskonto juutalaisuus ei ole kristillinen, koska se ei usko Jeesus Nasaretilaisen olevan messias.

Lopuksi: sekä kristinusko että islam ovat kehittyneet juutalaisuudesta.

Uskontoa kiihkotta

Ilmajoki