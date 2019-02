Lukijoilta: Lyhyesti

Sateenkaari- papeille

Miksi te ette voi perustaa omaa kirkkoa, jossa voisitte toimia ja tehdä asioita ihan itsekseen niin kuin tykkäätte. Miksi pitää tulla rikkomaan ja aiheuttamaan hajaannusta kirkossa, joka on meitä suomalaisia palvellut vuosisatoja. Ihan alkaa tuntua, että se onkin teidän missio, ehkä jopa nautitte siitä.

Otto Kanta

Uimahallin höyrysaunasta

Risuja Seinäjoen uimahallille. Ja tämä arvostelu koskee ainoastaan höyrysaunaa. Ne muutamat harvat kerrat, kun olen siellä käynyt, niin aina sama asia askarruttaa. Nimittäin rautakaide seinässä, rautaa höyrysaunassa!

Ensinnäkin, mitä varten tämä alin porras on sen verran korkealla, että kaikki eivät varmasti pääse sinne vain kevyesti loikkaamalla. No, onhan siihen seinään avuliaasti isketty rautakaide, mistä hinaat itsesi ylös. Mutta sehän on tulikuuma kuumassa saunassa. Kuin iskisi kätensä kuumalle keittolevylle.

Eikö nyt taivaantähden nykyaikana ole mitään muuta materiaalia, joka olisi tarkoituksenmukaisempaa siihen? Järjen käyttö on sallittua.

Seuraava remonttia odotellessa

Opettaja on palkkaansa ansainnut

Ilkan synttärijutussa 23.2.2019 pitkäaikainen luokanopettajien edusmies kadehti aineenopettajien palkkaa. Hänen mukaansa molemmilla opettajaryhmillä on sama koulutus ja kaikki opettajat tekevät samaa työtä mutta luokanopettajan kuukausiliksa on 200 euroa pienempi kuin aineenopettajan ja kaiken lisäksi luokanopettajan opetusvelvollisuuskin on suurempi kuin aineenopettajan.

Edusmies tulee tulokseen, että vuosittain luokan- ja aineenopettajien palkkaero on tuhansia euroja puhumattakaan koko työurasta ja sen olevan jäänne kansakoulu- ja oppikouluajoilta.

Edusmies lyö härskisti kiilaa luokan- ja aineenopettajien väliin. Hän unohtaa, että peruskouluun siirryttäessä asetuksella määrättiin luokkien koot ja opettajan opetusvelvollisuus. Peruskoulun luokkakoon tuli olla 32 oppilasta.

Kun uskonnon opettajan opetusvelvollisuus oli 22 tuntia viikossa ja uskontoa oli yläasteella luokalla yksi tunti viikossa, joutui opettajaparka opettamaan peruspalkkansa eteen viikossa 22 x 32 oppilasta eli 704 oppilasta. Oli siinä opettamisessa ja arvostelussa hommaa, kokeissa korjaamista ja vielä olisi pitänyt löytyä iltapuhteella aikaa yhteydenpitoonkin 704 kodin kanssa.

Äidinkielen opettaja selvisi sentään 6 luokkaa x 32 oppilasta eli jo 192 oppilaalla, ja saipa hän yhden ylitunninkin, kun hänen opetusvelvollisuutensa oli 17 tuntia viikossa ja kullakin yläasteen luokalla äikkää oli kolme tuntia viikossa.

Nyt kun opettajien palkkausta ollaan uudistamassa, sopisi edusmiehen oikeudenmukaisuuden vuoksi vaatia peruspalkkaan kerrointa, jonka lähtökohta olisi opettajan opettamien oppilaiden määrä.

Reserviläisope Vimpelistä

Katujen nimet ja numerot näkyviin

Kyllä olisi Seinäjoen kaupungin syytä laittaa katujen nimet ja numerot kunnolla näkyviin.

Sama juttu liikelaitoksille, että tietää mistä liikkeenne löytää. Maakunnasta harvemmin tuleville ja autolla asioiville on mahdoton talojen numeroiden perusteella päätellä, missä kohtaa katua mennään, kun numeroja ei näy eikä niitä ole. Katujen kylttien, jos sellainen sattuu olemaan, lukemiseen tarvitaan suurennuslasi. En kyllä huvikseni tule keskustaan asioimaan.

Kaupunkia kiertänyt

Energiapolitiikkaa

Miettikääpä mitä tapahtuisi, jos keksittäisiin mylly josta saisi rajattomasti täysin saasteetonta energiaa. Taitaisi alkaa huimaava talouskasvu ja luonnonvarojen kiihtyvä kulutus kaikkeen turhuuteen. Luuletteko, että se turvaisi ihmiskunnan tulevaisuuden?

Generaattori

Sateenkaari- syrjintää?

Luin maanantain 25.2. Ilkasta ihan mielenkiinnolla Henna Salon jutun. Viimeinen lause kuuluu: Vastustajien joukko on tuttuun tapaan pieni ja äänekäs. Jutun viimeisestä lauseesta saa sellaisen käsityksen, että Henna Salo on erittäin suvaitsematon toisin ajattelijoiden mielipiteille näistä asioista.

Aito avioliito ry:ltä evättiin pääsy Educa-messuille, joka järjestettiin Helsingin messukeskuksessa 25.–26.1.2019. Messun järjesti opetusalan ammattijärjestö OAJ. Messuille kuitenkin osallistui monilta aloilta kymmeniä osallistujia, esimerkiksi vapaa-ajattelijat, eduskunta, jne. Myös Seta ry, mutta Aito avioliiton edustajilta evättiin pääsy.

Katsokaa sellainen ohjelma, joka on tullut 15.2.2019, www.permanto.fi, AlfaStudio. Siinä on myös Henna Salon haastattelu. Haastattelussa Salo väitti, että se ei ollut syrjintää, kun Aito avioliitto ry:ltä evättiin pääsy Educa-messuille, mutta se olisi ollut syrjintää, jos Seta ry ei olisi päässyt messuille. Erittäin mielenkiintoinen ohjelma.

Huolestunut