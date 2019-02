Lukijoilta: Lyhyesti

Suomen myynti turvallisuuttako?

Miksi maamme tuotteliaimpia ja myös strategisia yrityksiä myydään pilkkahintaan ulkomaille. Ovatko suomalaiset yritysjohtajat niin kädettömiä, etteivät osaa tehdä rahaa itse? Kemira myytiin norjalaisille, ja nyt he keräävät suuria voittoja ja maamme maatalouden kustannukset kasvavat. Maatalouden alasajo on strategisen maanpuolustuksen kannalta katastrofaalista. Energiansiirron myynti kasvattaa kansalaisten elinkustannuksia ja sen joutuminen vieraisiin käsiin on strategisen maanpuolustuksen kannalta kohtalokasta.

Olen tullut siihen tulokseen, että takana täytyy olla nerokas turvallisuuspoliittinen suunnitelma. Kun Suomi ei voi luottaa siihen, että ulkomaat eli Nato tulisivat kriisitilanteessa apuun ainakaan ajoissa, niin rahamiehiin voi aina luottaa. Kun heillä on miljoonia ja miljardeja Suomesta saatavana, niin he painostavat maittensa hallitukset tulemaan avuksemme välittömästi omaisuuksiensa takaamiseksi.

Kärjenmäen akatemia

Seinäjoki