Lukijoilta: Lyhyesti

Hoitajapulan ratkaisu

Sairaan-, vanhusten- ja lastenhoitoon on vaikea saada riittävän koulutettuja ja sitoutuneita hoitajia. Hoitajapulalle ja laaduttomalle hoidolle on syynsä. Alan palkkaus on alimitoitettua, vajaamiehityksestä ja työvuorokikkailusta johtuen työolot ovat raskaat eivätkä salli sitoutuneen hoitajan moraalin mukaista hoitoa, ja alalle on päässyt henkilöitä, jotka menestyisivät paremmin muissa tehtävissä.

Hoitajapulan ratkaisemiseksi löytyy kolme yksinkertaista keinoa:

1. Varmistetaan, että koulutetaan riittävästi alalle soveltuvia hoitajia.

2. Varmistetaan, että hoitajien palkkaus on niin kilpailukykyinen, että tarjottaviin toimiin pyritään tukka hulmuten.

3. Varmistetaan, että työpaikan työolot ovat siten järjestetyt, että hoitajat voivat tuntea työn iloa ja potilaat tai asiakkaat saavat hyvää hoitoa.

Ratkaisun toteutus vaatii vaivaa ja tietenkin rahaa. Yhteiskunnan varojen allokointi on arvokysymys ja nyt onkin laajasti noussut esiin vaatimus, että yhteiskunnan toimien tärkeysjärjestystä olisi muutettava: ensin autetaan hädänalaisia, sitten vasta menestyviä, jopa ulkomaalaisia, yrityksiä.

Yksityisiltä yrityksiltä voisi kainosti toivoa pitemmän tähtäimen suunnittelua ja toimintaa ja sitä kautta tyytymistä hieman alempiin voittotavoitteisiin. Jos yhteiskunnan varat syödään heti, bisnekset loppuvat.

Hissanmaikka

Seinäjoki

Ilmastonmuutos

Nyt kun ilmastonmuutoksen todenperäisyyttä mittaavat lämpömittarit perussuomalaisissa ikkunanpielissä näyttävät, että Kyrönmaallakin ilmasto on parissa viikossa lämmennyt parikymmentä astetta, niin voisiko tammikuussa tekstareihin ilmaston lämpenemisestä kirjoittanut paikallinen ilmastontutkija kertoa millaisella autolla hän vastaisuudessa ajelee, millaista lihaa syö, minne ja miten matkustaa ja mitä puoluetta äänestää.

Entä siinä tapauksessa, että viime keväänä saavutettu toukokuun kuumuus- ja kuivuusennätys rikotaan?

Minkähän kannan muuten perusaustralialaiset ovat ottaneet ilmastonmuutokseen, kun Australian mantereella koettiin tammikuussa mittaushistorian kuumin kuukausi, jonka seurauksena esimerkiksi kuoli kymmeniä villihevosia.

Minä ensin

Vallanhaltijat

Yhdyn Paavo Lassilan mielipiteeseen kansanedustuslaitoksemme tilasta: Ei toimi. Ainut tapa, jolla tyytymättömyytensä systeemiin voi osoittaa, on olla äänestämättä sinne ketään, kun on kerta toisensa jälkeen nähnyt, miten hyväkin ehdokas siellä myllyssä jauhautuu leikkimään eduskunta-leikkiä.

Mitenköhän paljon yhteiskunnallamme olisi lisää varaa hoitaa oikeasti kuntoon epäkohtia, mm. vanhukset, alaikäiset omaishoitajat jne., jos edustajien määrä edes puolitettaisiin? Kuka laskee?

Tarvittaisiin voimakas kansanliike ajamaan puolitus toteen, mutta kyllä kai me suomalaiset annamme edelleen taluttaa itsemme äänestämään ja antamaan oikeutuksen salaiseen, tehottomaan puuhasteluun, kansalaisvelvollisuuteen vedoten.

Mitä pieni ihminen voi

Esimerkillistä huolehtimista kuntalaisista

Kuntien ja kaupunkien kannattaa ottaa esimerkkiä Vimpelistä, Lappajärveltä, Teuvalta ja Laihialta. Näissä kunnissa on oivallettu ennaltaehkäisevän työn merkitys liittyen kaatumisiin ja liukkauteen. Näissä kunnissa saa liukuesteet jokainen iäkäs liikkuja, osassa kunnissa etuus alkaa jo 65-vuotiaana.

Kyseiset kunnat myös huomanneet kuinka pienellä satsauksella saadaan suuria säästöjä. Yhden lonkkamurtuman hoitokustannukset voivat olla 20 000 euroa ja jos sen seurauksena joutuu laitoshoitoon, kustannukset ovat 47 000 e/vuosi, näin kertoo UKK-instituutti, unohtamatta kipuja ja särkyjä, joita näin on mahdollista edullisesti ehkäistä.

Vimpeli on mennyt vielä astetta pidemmälle. Liukuesteiden lisäksi siellä on hiekoituspisteitä miltei joka kylässä. Kuntalainen saa hakea talouskäyttöön pieniä määriä hiekkaa, esimerkiksi ämpärillä tai säkillä, mutta ei koneellisesti oman pihansa hiekoitukseen. Pieni kylä – monta sankaria tässäkin asiassa.

Maarit

Taloyhtiön laina

Mitä tapahtuu, jos joku taloyhtiössä ei maksakaan osuuttaan? Silloin myös sinä maksat lisää, sillä yhtiölaina on yhtiölaina taloyhtiössäkin!

Kokemusta nimittäin on ja karvaasti.

Maksat oman osuutesi omalla pankkilainallasi, mutta taloyhtiön yhteiset lainat koskevat koko taloyhtiötä ja rahat otetaan muilta, jos joku luistaa. Joskus edulliselta kuulostava voikin koitua kalliiksi sijoitukseksi.

Nyt tarjotaan uusissa taloyhtiöissä valtavalla yhtiölainalla ja pienellä omalla osuudella asuntoja. Mieti kahdesti, onko järkevää sitoutua kaikkien yhtiölainaosuuksien maksajaksi.

Asuntojen yhtiölainako edullista