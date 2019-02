Lukijoilta: Lyhyesti

Miksi karenssiraha?

Kenraalien jäädessä eläkkeelle heille maksetaan puolen vuoden palkkaa vastaava summa, ns. bonus, joka ei pienennä eläkettä vaan nostaa aikanaan eläkkeen määrää.

Puolustusvoimien komentajalle se on 73 068 euroa, sievoinen summa. Perusteluna on se, ettei hän puoleen vuoteen vuoda salassa pidettäviä tietoja niitä kärkkyville.

Kysynkin, voiko kenraali puolen vuoden jälkeen huoletta vuotaa tietonsa kenelle hyvänsä hyvää korvausta vastaan ilman mitään rangaistusta. ”Eivät tiedot vanhene puolessa vuodessa”.

Eikö tämän pitäisi koskea kaikkia puolustusvoimista eläkkeelle jääviä. Kaikilla on salassa pidettävää tietoa. Tietääkseni vakoilusta vieraan vallan hyväksi on olemassa ankarat rangaistukset. Sotatilan ollessa voimassa rangaistus voi olla lopullinen.

EKA

JAKK vs. Esperi

Jos aikuiskoulutustoimija järjestää koulutuksia valvovan viranomaisen laatimilla ohjeilla ja saa siitä jopa positiivista palautetta, mutta mopo karkaa käsistä ja systeemissä olevasta porsaanreiästä ja epämääräisistä ohjeista johtuen pääsee laajentamaan opetusta ylen määrin, niin tämä onkin tuomittava jopa oikeudessa miljoonakorvauksiin, ettei vain viranomaisten kasvot mene.

Jos taas hoiva-alan ylikansallisen sijoitusyhtiön omistama toimija takoo voittoa vähällä ja huonosti palkatulla henkilökunnalla ja kierrättää korkokeinottelulla vielä tulot pois Suomesta veroparatiisiin piiloon, niin näiden miljoonien takaisinperintäänhän ei ole mitään konstia.

Onhan kysymyksessä ns. ”laillinen varastaminen”, joka on luotu aivan sillä tarkoituksellakin, että raha löytäisi sinne, missä sitä on jo ennestäänkin paljon, eikä joutuisi eroon setelikavereistaan hajalleen ympäri ämpäri pienituloisten ihmisten arjen toimeentulon helpotusta luomaan. Eli, mikä meni väärin?

Perussuomalaanen kommunisti

Eskoon johtajan rattijuopumus, uusi Attendoko?

Emme voi luottaa enää annettavaan hoitoon tämän rattijuopumustapauksen jälkeen. Valitkaa äkkiä uusi johto tilalle. Kehitysvammaiset ansaitsevat luotettavan johtajan ja samalla vaihtoon hallitus, joka silmät kiinni hyväksyy kaikki esitykset.

Viimeisin kauhuskenaario sisäilmaongelmien vuoksi. 8 kuukautta altistettiin 20 kehitysvammaista ja henkilökunta sädesienelle ym. ilman epäpuhtauksille. Kaikki väistötilat oli myyty Seinäjoelle, kas kummaa. Odotettiin Kuusikodon vapautumista. Sinne ajettiin täysin soveltumattomiin tiloihin kaikki 19 asukasta kuin karjalauma. Lisänä vielä intervalliasukkaat 10 kpl.

Ongelmia on ollut ja tulee olemaan. Mitä miettii hallitus ja puheenjohtaja? Ei kai ole käynyt mielessäkään saati että jaksaisi kävellä tilannetta katsomaan ja asioihin puuttumaan.

Minunkin mittani tuli täyteen

Sanat ja teot ristiriidassa

Hämmästyttää kuinka cityvihreiden sanat ja teot ovat ristiriidassa toisistaan. He ovat jatkuvasti neuvomassa maalaisia, mutta itse tekevät jatkuvasti ympäristön tuhoamista, tuorein esimerkki Helsingin lumien ajo mereen. Kukin voi kuvitella miten paljon ympäristöjätteitä siinä on. Hiilivoimalla tuotetaan Helsingin energia ja vastustetaan vesivoiman rakentamista, mikä on kaikkein puhtain energiamuoto.

Onko kukaan kuullut tai nähnyt ns. luonnonsuojelijoiden tekevän jotain konkreettista luonnonsuojelua? Jos merellä tulee öljyvahinko, niin eipä näy tätä porukkaa rantakiviä putsaamassa. Jos lentokoneet kerran saastuttavat ilmaa, niin mitäs se yksi vihreä maahanmuuttajan palautusta estävä teki siellä koneessa ? Eivätpä taksimatkatkaan taida olla oikeita ympäristötekoja.

Lihan tuotannon kieltämisestä voi päätellä, että ne jotka vihreitä kannattavat, eivät ole päivääkään ruumiillista työtä tehneet. Listaa voisi jatkaa hyvinkin pitkään.

Pieni Kulkija

Lasten ja vanhusten hoito

Olen seurannut surulla uutisointia lasten ja vanhustemme hoidosta. Se on todella pöyristyttävää. Eipä ole kukaan vielä maininnut korvauksista. Toivottavasti näitä palveluntuottajia vastaan nostetaan ryhmäkanne.

Eikö näiden henkilöiden, jotka olemme äänestäneet kaupunkien/kuntien johtoon, olisi ollut velvollisuus hiukan kontrolloida asiaa?

Toivottavasti Seinäjoki ei näitä palveluja enää osta. Onhan se nyt tullut monistellen selvitetyksi hoidon laatu ja taso.

Ilkka uutisoi keskussairaalamme urogien huolen tulevasta. Todella huoleen on aihettakin. Meillä on hyvä terveydenhuoltojärjestelmä vai pitäisikö sanoa oli. Paranettavaa tietysti on.

Kaikki tämä raha, mitä soteen on sotkettu, olisi korjannut monia puutteita. Eiköhän olisi koko sote-sotku viisainta heittää romukoppaan. Säästyttäisiin monelta pahalta.

Kansalainen