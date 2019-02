Lukijoilta: Lyhyesti

Hämmästyttää

Joka päivä saa enemmän hämmästyä poliitikkojen toilailuista. Joko olisi aika heillekin vaatia pätevyysvaatimukset?

Yrityksillä ja työntekijöillä pitää olla kaikki mahdolliset kortit ja pätevyydet, poliittisilla päättäjillä riittää kun on mukava.

Olisi kiva saada tietää loppusumma maahanmuuttajataustaisten oikeudenkäynti- ja vankilakuluille. Jos minä saisin päättää, ostaisin vankilapalvelut pahimmille rikollisille vaikka Ukrainasta. Takaan, että rikokset Suomessa vähenisivät, Suomen vankilat ovat monelle, kuin luksushotelli.

Jos media alkaisi tasapuolisesti kaikista puolueista kansalle kertoa, alkaisi paljastua mielenkiintoisia asioita, Yle ainakin tekee vaalityötä jatkossakin samoille puolueille.

Pieni kulkija

Puhutko koiralle vai rasalle?

Sinulle, joka kerroit, miten typerältä näyttää, kun puhutaan koirille. Ennemmin puhut rasalle. Olen huomannut, ettet ole ainoa rasalle puhuja, teitä on paljon.

Teillä on se lasilevy kädessä (älypuhelin), kuljette pitkin poikin teitä, kauppoja ja puhutte rasassa olevalle lasilevylle: Minun nuoruuressa ihmiset, jotka kävelivät pitkin teitä ja puhuivat lasilevylle, jopa nauroivatkin niille, ohjattiin hoitoon, joten koirille puhuminen ainakin näyttää paljon järkevämmältä

Martti Siltaoja

Seinäjoki

Yhteistyökyvytön hallituksemme

Miksi hallituspuolueista koko ajan oppositioon kohdistettuna huudellaan ns. yhteistyön tekemistä yhteiskunnassa? Kun he itse eivät ole koko aikana halunneet tehdä kuin tätä nykyistä, omaa politiikkaansa ja sen mukaisia päätöksiä. Ei ns. kompromissien tekohalukkuutta.

Tietääkseni molemmista vasemmistopuolueista on systemaattisesti kaupunki- ja kuntahallinnoissa myös työtä tehtäessä äänestetty systemaattisesti sellaisia pyrkimyksiä vastaan, joissa siirretään yhteiskunnan julkista palvelutuotantoa yhä suuremmassa määrässä ns. yksityisbisnekseksi, tienneet jopa kauan aikaa näissä puolueissa, mihin tilanteeseen päädytään.

Mutta, vähemmistö on vähemmistö joka tasolla ja asiassa, päätökset tehdään enemmistöllä.

Mitä kummaa turhaa jorinaa?

Hohhoilua

Seinäjoen seuraava Taivastelija palkataan tutkimaan vanhustenhuollon tilaa kaupungissa. Pääsektori tulee olemaan kotipalvelun ja laitoshoidon resurssit ja sen ihmettely, että 90-vuotiaalla kotona pärjäämättömälle voidaan edelleen sanoa: Ei ole paikkoja. On niin monta huonompikuntoista.

VR harkitsee kk-palkkaista siunailijan virkaa. Hänen tulee hoitaa yhtiön PR vähäisen henkilöstön, aikataulujen ja lämpimistä maista hankittujen junien mukanaan tuomien ongelmien takia.

Jeesustelijan vakansseja ei erikseen perusteta, koska niitä on riittävästi eri organisaatioissa.

Olis niin kirveellä töitä

Jäteasiaa

Asun yksin omakotitalossa ja laki velvoittaa kuulumaan järjestettyyn jätehuoltoon, mutta olen alkanut miettiä miksi?

Kaiken postilaatikkoon tulevan lehti- ja mainospaperin vien yleiseen kierrätyspisteeseen. Kaiken metallijätteen vien yleiseen kierrätyspisteeseen. Kaiken lasijätteen vien yleiseen kierrätyspisteeseen.

Päivisin syön lämpimän aterian työmaaruokalassa. Ei jätettä kotona. Kotona ruoantähteet kompostiin maatumaan mullaksi. Poltettavan paperijätteen poltan saunanpesässä tai takassa. Kaiken muovijätteen vien yleiseen kierrätyspisteeseen sekä ongelmajätepisteeseen.

Jäteauto käy määräajoin kurkkaamassa tien päässä olevaan tyhjään astiaan (2 kpl). Ei ole tarvinnut tyhjätä, koska en vie sinne mitään. Silti jäteyhtiö lähettää määräajoin laskun, satoja euroja vuodessa. Lisäksi maksan vuosittaisen ekomaksun. Voiko joku väittää ettei jätebines ole tuottoisaa, rahaa tulee lain määräämänä.

Jätebisnes, tuottoisin bisnes

Laihia

Hyväuskoiset!

Ovatko suomalaiset todella näin hyväuskoisia idiootteja? Maahanmuuttajille tarjotaan 5 000 euroa siitä, että he kävisivät kotona lomailemassa. Luuleeko joku, että he jäävät loman jälkeen kotimaahansa, jos heillä on rahaa matkustaa takaisin.

Parempi olisi maksaa vanhuksille sama raha, että he pääsisivät sillä rahalla etelään, eikä tarvitsisi hoivakodeissa kitua.

Mopo- ja kevytautojen lisäämisellä tehdään liikenteestä vaarallista, lumipyryssä peräänajot voivat olla kohtalokkaita ja 60 km/h rajoituksilla ohituksia joudutaan tekemään enemmän.

Viisaampaa olisi nuorten antaa ajaa 80 km/h ja vaatia tiukat ajoharjoittelut, sekä ylinopeuksista kortti pois.

Jättirekat ovat myös poliitikkojen päähänpistoja, jotka eivät liikenteestä tiedä mitään ja kuuntelevat sellujättien lobbaamista. Taksimuutoksista tulee paljon ongelmia, tyhmää oli muuttaa vanha hyvä systeemi.

Voi hyväuskoisia