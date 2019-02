Lukijoilta: Lyhyesti

Nurmolaisille

Tuo rikas ja hyvinvoiva maajussi-osa Nurmosta, joka käyttää röyhkeästi itsestään sanaa ”nurmolaiset”. Voi voi. Ymmärtäisivät edes hävetä. Ovat pieni osa Nurmon alueen ihmisistä.

Suuri enemmistö on tyytyväinen entisen Nurmon kunnan alueen kaupunkimaiseen asuinalueeseensa. Kielenkäyttökin on outoa. ”Lahtipenkki”?

Jatkakaamme yhteisen, menestyvän kaupunkimme tulevaisuusstrategiaa hyvään huomiseen katsoen, eikä entisten nurmolaisten vihapuheita kuunnellen.

Nykyinen nurmolainen

Vanhusten hoito

Suomi on hyvinvointivaltio. Näinkö se hoitaa vanhuksia? Eivätköhän päättäjät tunne pistosta sydämessään, jos sitä onkaan. Ymmärrättekö edes hävetä? Mutta näinhän se on heidän mielestään, että vanhukset ja sairaat ovat turhakkeita mutta kyllä veroeurot kelpaavat.

On se ihmeellistä tällainen heitteillejättö. Eläinten heitteillejätöstä seuraa aina sanktioita, joskaan näitä ei saakaan verrata. Pidetäänkö ihmistä enää ihmisenä? Ahneudella ei ole mitään rajaa. Siitähän tässä on kysymys, kun hoitajia ei palkata lisää. Esperin pomokin hoiteli vain taloudellista puolta rahan kiilto silmissä.

Vaalit tulossa, muistakaa ketkä tämän ovat aikaan saaneet

Kouran tontit

Seinäjoen valtuutettu huomasi politikoinnin paikan. Seinäjokelaisten ei kuuluisi maksaa Kouran uusien tonttien infraa. Toisinpäin ajateltuna kouralaiset maksavat verojen kautta keskikaupungin infraa ja sen korjaustöitä ja eivätkä valita siitä.

Olisiko pitänyt ajatella jo silloin, kun alueita kaupungille ostettiin. 2,5 km alajuoksulle päin on toinen jo hankittuna oleva iso alue, johon tontteja suunnitellaan. Pitäisikö niihin rakentavien tehdä tiet itse?

Kuntaliitos oli aikanaan mietinnän paikka, pystytäänkö eri alueita kehittämään tasa-arvoisesti!!! Rusinat pullasta mallintaen maksajaksi kelpaa, mutta viis tasa-arvosta. Liitoksen jälkeen urheilujoukkueen ottelua uutisoidessaan; Nurmolaiset hävisivät taas ja toisesta pelistä; Seinäjokelaiset voittivat taas, otsikkona !!! Olisiko rusinaa hampaankolossa?

Infraa

Hoitajamitoitus

On se tämä pohjalainen jääräpäisyys joskus harmillista, ellei aivan vahingollistakin. Suuri osa kansalaisista, ei vain hoito- ja muu henkilökunta, omaiset, ja ammattiliitot, ovat vakaasti sitä mieltä, että hoitajamitoitus on kirjattava lakiin, mutta vastustaa pitää, kun on kerran niin pättänyt .

Luin Risikon mielipiteen 30.1. Ilkasta. Hokema ”minimistä tulee herkästi maksimi” ei pidä paikkaansa aina, eikä hokema kuvasta käytännön toimia. Ei pitäisi olla näin vahvoja ennakkoluuloja, joiden perusteella lakeja ei voi hyväksyä.

Olen ollut osastotyössä kymmeniä vuosia. Osastollamme otettiin tarvittaessa normaali(minimi)henkilökunnan lisäksi lisää hoitajia varahenkilöstöstä. Joustoa oli, varsinkin vanhustyössä tämä toimi hyvin.

Harmi vain, ettei näin ole joka paikassa. Turvaisihan tuo mitoituslaki edes sen minimimäärän. Sitäkin määrää on rikottu, on nipistetty jo minimimäärästäkin.

Nyt on tullut selvään ilmi, ettei kaunis ajatus hoidon ja hoivan määrän pohjautumisesta tarpeeseen ole enää tätä päivää, tarvitaan lakeja ja tiukempia otteita. ”Tarpeen” kun nykyään määrää raha. Vanhukset tässä nyt ovat eniten kärsijöinä.

Ajassa mukana

Tiukka umpisolmu

On oikein hyvä, että viimein ovat tulleet julki monet epäkohdat hoitokotien vajaamittaisesta palvelusta. Pitää myös tarkastella julkisen ja yksityisen järjestelmän toimivuus ja laatu. Uskon korjaamista olevan molemmilla palveluntuottajilla paljon.

Koko sote-muutos voidaan unohtaa ja jatkaa nykyisellään. Päättäjien, siellä eduskunnassa kannattaa vaatia näkyviin 10 vuoden todelliset valmistelukulut. Siis aidosti, mitä tämä väen väkisin vääntäminen on tullut meille veronmaksajille maksamaan euroina?

Summa on tosi valtava ja sillä olisi kyllä vanhukset, vammaiset ja erityisasumista tarvitsevat voitu hoitaa laadukkaammin. Työllistääkin olisi lisätty vielä enemmän.

Eduskunta on kansaa varten ja valtaa käyttää äänestäjä. Pian on vaalit ja taas voi valita kenen numeron äänestyslippuun piirtää?

Hallituksen lupaamasta 3 miljardin säästötavoitteesta on palanut jo iso osa tuohon kymmenen vuoden vääntämiseen.

Näin uskoo nimimerkki:

Umpisolmu

Keskusta tukossa

Miksi kaupunki rakentaa liikaa, joka puolella korkeita rakennuksia, näkyvyys huono?

Kuka kehtaa käydä kaupoissa, kun ei löydä mitään entisiä tuttuja liikkeitä. Nyt kyllä moni lopettaakin, kuten lehdessä kerrottiinkin. Ruoka- ja kahvipaikkoja syntyy kuin sateella. Miksei lupia rajoiteta?

Kenellä rahaa ostaa huippukalliita asuntoja, ei raha joka paikkaan? Kaupunki runnaa vaikka ei ole varaa. Kenen vastuu?

Järki käteen