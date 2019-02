Lukijoilta: Lyhyesti

Turha puhe pois

Superin puheenjohtaja Silja Paavola kirjoitti torstain Ilkassa olennaisen: ”Jos kunnat eivät selviä vastuistaan, on valtion puututtava asiaan. Tämän vuoksi Super vaatii mitoitusta lakiin”.

Vanhusten asia nousee puheenaiheeksi kulloisenkin opposition toimesta neljän vuoden välein. Edellinen hallitus leikkasi valtionosuuksia ja kunnat, joiden budjeteissa yli puolet on sosiaalimenoja, siirsivät ongelman vanhainhuoltoon. Nykyhallinto on suuntaa jatkunut, ja vaikka ministeri Saarikon jargonissa on vakuuttavaa painoa, se on kuitenkin selittelyä.

Vastuun siirtely kuntien, yksityisten laitosten ja valtion välillä on pelkästään kuvottavaa. Vaalipuheita ei voi edes tällä asteikolla määritellä.

Mitoitus lakiin. Nyt, sillä pian tämä taas siirretään ö-mappiin.

Omainen

Hallitus kumosi parannukset

Hallitus kumosi edellishallituksen parannukset vanhustenhuoltoon vuoden 2017 alusta. Hallitus karsi kuntien velvoitteita ja arvioi saavansa 27,5 miljoonan säästöt.

Edellishallituksen antaman vanhuspalvelulain mukaan kunnilta edellytettiin vastuutyöntekijää hoitamaan vanhuksen asioita hoitoon ja etuuksiin liittyen. Kunnilla piti olla erityisasiantuntemusta mm. geriatriassa, vanhusten lääkehoidossa, kuntoutuksessa. Hallitus arvioi vastuuhenkilön kustannuksiksi 25,4 miljoonaa ja asiantuntemuksen kustannuksiksi 40 miljoonaa.

Risikko oli sitä mieltä, ettei lakiin kaivata hoitajien vähimmäismäärää.

Minä vain

Esperi, vihdoinkin

Vihdoinkin ongelmaan puututaan!!! Nimimerkillä on kokemusta Esperin toiminnasta jo kymmenen vuoden takaa, jolloin taistelin äitini hoidon puolesta. Totuushan on se, että vanhus on heitteillä, jos hänellä ei ole omaisia valvomassa.

Välillä jätettiin tulematta, vanhus oli ilman ruokaa ja lääkkeitä. Lääkedosetti, jääkaappi ja ns. reissuvihko paljastivat totuuden. Kun heihin oltiin yhteydessä, pyydeltiin kovasti anteeksi, ei toistuisi, mutta toisin kävi.

Ei vanhuksen vatsa täyty, eikä lääkitys toimi anteeksipyynnöillä. Ahdistus ja pelko vain lisääntyivät.

Jokaisella on oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen vanhuuteen. Jokainen meistä vanhenee. Rahako jälleen kerran ratkaisee vain välinpitämättömyys?

Tuleva vanhus

Myös Valvira ja ministeri vastuuseen!

Esperin toimintamalli on valitettavasti yleinen ja myös kunnallisella puolella asiat eivät ole kohdillaan. Omaiset valittavat saamatta mitään parannusta aikaiseksi.

Miksi Valvira ei puutu näihin ja miten vastaava ministeri Annika Saarikko nyt vain ”pesee käsiään”? Hän ei voi olla tietämätön epäkohdista. Omaisetkin ovat häneen ottaneet suoraan yhteyttä.

Nyt on nostettava kissa pöydälle ja kaikki villaisella painaneet viranomaiset myös vastuuseen!

Itsekin vanhuuden kynnyksellä

Yksinäiset vanhukset

Meitä on paljon. Tukiverkosto olisi hyvä olla. Vanhus saattaa kaatua tai kompastua yksin kotona. Kuka auttaa, jos ei pääse puhelimeen apua pyytämään. Voi olla pitkiäkin aikoja virumassa lattialla. Kotikin voi olla ihmiselle surman loukku.

Oma koti kullan kallis. Kukapa haluaa mennä palvelutaloihin asumaan. Muuta kuin pakon edessä. Toki lähiomaiset ovat huolestuneita, mutta mitäpä se auttaa, kun ovat satojen kilometrien päässä.

Esimerkiksi voisi olla soittorinki, joka soittaa vanhukselle joka päivä. Ja varmistaa näin mitä kuuluu. Mutta me olemme sitkeätä kansaa. Hoidamme itse asiat niin kauan kuin ”henki”pihisee.

Huolestunut nuori vanhus

Vanhukset Suomessa ja Etelä- Pohojanmaalla

Täytyypä munki kirioottaa tästä ikävästä asiasta, miton ny tullu julukisuutehen, eli vanhusten huonosta hoirosta.

Raha ratkaasoo täski asias, vanhukset on tämän maan kovalla työllä rakentanu ja sorista selevitty ittenääsenä, ja täs on tulos.

Pohojanmaaltaki istuu kansanerustajia kovalla rahalla eruskunnas, mutta oma lehemä on ojas, kunhan omat palakat ja kulukorvaukset on kunnos, niin muillei oo mitää väliä, son ny taas kerran nähty.

Kuinka tälläästä voirahan hyväksyä, sitä minen ymmärrä. Itte ku tuun siihen pisteehin, niin en halua tuollaasta hoitua, tuskin kukaa. Ihimisarvo ja hyvä hoito pitää mennä rahan ja tuloksen erelle, eikö se jo mee perille.

Seuraavat vaalit ku tuloo, niin nynne alakaa tästä vouhkaamahan aiva hurmokses, ja sitte ku on päästy eruskuntahan, niin kaikki on unohrettu.

Hannele 60 v.