Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Vanhustenhoito vaatii konkreettisia toimia

Vanhustenhoitoon on saatava suuria muutoksia, jotta hoidon laatu on sitä, mitä sen pitää olla. Työntekijöitä on oltava riittävästi alalla, jolla tehdään työtä lähellä ihmistä. Ruokailuun, pesuihin, lääkehoitoon ja muihin hoidollisiin toimiin on oltava riittävästi aikaa. Vanhustenhoito ei saa olla säilytystä, vaan hyvää hoivaa ja hoitoa. Tällä hetkellä tilanne on erittäin huono.