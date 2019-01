Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Vanhustenhoidon ongelmat pitää korjata

Esperi Caren vanhustenhoidon yksikön sulkeminen Kristiinankaupungissa on alan ammattilaisten mukaan vain jäävuoren huippu. Hoivayritysten työntekijät eivät usein tuntiperusteisten sopimustensa takia uskalla tuoda asioita esiin, mutta vanhukset, omaiset ja vanhustenhoidon parissa työskentelevät tietävät, että hoitajia on liian vähän, heillä on liian kiire ja henkilöstö vaihtuu jatkuvasti. Alan yrityksissä on ollut ongelmia eri puolilla Suomea. Lue lisää