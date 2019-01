Lukijoilta: Lyhyesti

Ähtärissä vuosia homeessa

Ähtärissä lapset ovat vuosia olleet homeisissa kouluissa. Lukiolla vuosia sitten altistuneet ovat astmaisia nuoria perheen huoltajia maailmalla. Nyt päiväkodeista, eskariin ja alaluokillla altistuneet sisäilmaongelmista. Lapset sijoitettu aluesairaalan tiloihin, valtuustosaliin ja rivitaloja tyhjätään uusille luokille.

Päättäjiä motivoi ainoastaan panda ja yhteistyö sosialistiseen Kiinaan. Ei ihme, että 40 henkilöä muutti pois, näkyy joulukuun väestötilastoissa. Muutto perheelle on välttämätöntä, terveys tärkeintä.

Päättäjät Kiinaan, palvelut Ähtäriin. Todellista vuokraa pandoista ei edes ole kilistelyn lomassa haluttu julkaista. Se kertoo sisäsiittoisesta päätännästä tai vastuussa olevat eivät ymmärrä vastuutaan oppilaiden terveydestä. Opettajat, henkinen työsuojelu herätkääpä jo.

Lapset ennen pandoja

Ähtäri

IPCC:n raportti kokoomuksen lottovoitto

Eduskuntavaalit lähestyvät ja populistit terävöityvät. Kokoomus on asettanut tavoitteekseen tuloverojen alentamisen, mutta iso ongelma on, mistä uupumaan jäävät varat otetaan paikkaamaan veronalennuksen aiheuttamaa tulopohjaa.

IPCC:n kohuraportti tuli kokoomukselle kreivin aikaan, sillä nyt se voi hyvillä mielin esittää muiden verojen roimia korotuksia verukkeenaan ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki. Ruuan arvonlisäveron nosto, sähköveron nosto, polttoaineveron nosto ja läskipohjakenkien veron nosto ovat oivallisia veronkeruukohteita, koska ne koskevat kaikkia ”tasapuolisesti”. Tonnin saavalle eläkeläiselle satasen lisäkulu kuukaudessa on eri asia, kuin 8 000 euroa tienaavalle, ilmaisen torkkupeiton omistajalle. Ulkomaanlentojen yhteydessä perittävä hiiliaskelmamaksu ei tule kysymykseen, koska se kohdistuisi liiaksi puolueen äänestäjäkuntaan.

Kun pakolliset elinkustannukset nousevat, muuhun kulutukseen ei jää varaa. Eikä varakaskaan syö enempää, kuin vatsa vetää. Kotimarkkinat hyytyvät ja bruttokansantuote vajoaa.

Veikkaus on joka viikko, palautuspäivä huhtikuussa

Muotia?

Nuoruuteni vuosina miehillä oli ulkoillessa usein matalakupuinen lierihattu, jonka johdosta heitä kutsuttiin lättähatuiksi. Sisällä miehet eivät kuitenkaan käyttäneet päähinettä. Välillä oli kausi, kun nuorukaiset kulkivat raitilla paljain päin, kesät–talvet. Nyt nämä (aivonsa jäädyttäneet) tai heidän jälkeläisensä kyllä käyttävät päähinettään. Tänään on harmittavaa käyttäytymisen ja tapojen puute, kun miehet sisälläkin kulkevat päässään pipo-myssy-lätsä-läyskä. Mallia näyttävät jotkut popparit lippa silmillä ja korvatkin peitossa.

Muotia on nyt naisilla kulkea varalakana tuulen kietomana kaulallaan. Kotiin pitkä matka, tai ei tarkoituskaan mennä. Mutta parhaat puvuthan kuvataan julkisissa tilaisuuksissa, miehillä rusetti tiukasti kaulalla, ja naisilla paita napaan asti auki. ”Rohkeimmat” kehutaan. Muoti muuttuu. Niinpä.

Malja

Miksi musiikki?

Miksi musiikki soi aina puhetta kovempaa? Miksi äänitarkkailijat eivät korjaa tätä mahdollisesti teknistäkin ongelmaa? Miksi luonto-ohjelmissa taustamusiikki soi erityisen kovaa? Miksi rämpytystä nimitetään musiikiksi? Miksi luonto-ohjelmissa ylipäätään pitää olla taustamelua? Miksi suomalaisten uusienkaan elokuvien puheesta ei saa selvää? Miksi näyttelijät mutisevat? Miksei heille anneta puheopetusta? Miksei äänitetä paremmin? Miksi lehtien ja kirjojen tekstejä painetaan värilliselle pohjalle? Näkyykö se joillekin paremmin, kuin valkealle painettu? Miksi kirjasimet ovat usein niin pieniä? Miksei kukaan asiaan vaikuttamaan pystyvä vie näitä toiveita tekijöille?

Näön ja kuulon heikkeneminen alkaa jo nelikymppisenä. Me ikääntyvät olemme iso joukko, luemme ja katsomme televisiota. Meitäkin pitäisi ajatella.

Ikääntyvä

Kinkunsyönti loppuu 2045

IPCC:n raportti innosti kansakunnan etevimpiä ideoimaan kaikkien päästöjen lopettamista maassamme. Parhaiten lobattu keino on siirtyä sähköautoihin vuodesta 2045 lähtien. Sähköautojen ja akkujen valmistus ja hävittäminen kun eivät tuota kasvihuone- tai muitakaan päästöjä, ja kun ne käyvät sähköllä, sähkön tuottamiseen tarvittava kivihiilikin on näköjään hiilikenkävapaata. Kun sähkö on ainoa puhdas energiamuoto, pitää noin vuoteen 2040 mennessä kaikki talotkin lämmittää sähköllä. Saunankiukaat määrätään sähköisiksi varmaan jo vuoteen 2035 mennessä.

Kun sitten jouluaattona 2045 kaikki Suomen autot ovat pakkasessa latauksessa, asuntojen lämmitystä hiukan nostetaan ja joulusauna lämpiää sähköllä, ei kinkunpaistoon enää sähköä piisaakaan. Kuka nyt raakaa kinkkua söisi? Näin päästään lähemmäksi vegaanijoulua ja sianlihan tuotanto voidaan siirtää maihin, joissa hiilijalanjäljistä ja elukoiden terveydestä vähät välitetään.

Entäs kalkkuna?