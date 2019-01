Lukijoilta: Lyhyesti

Keino keskustan vilkastuttamiseksi

Seinäjoen kaupungin keskusta on ollut kovan myllerryksen kohteena, mikä on karkottanut sieltä paljon autollaan liikkuvia. Remontti valmistuu pian, mutta pahempi este jää jäljelle pysyvästi, ellei sitä korjata. Ja se on maksullinen parkkikäytäntö ja sen rahastus. Ei ole ihme, että autoilijat suunnistavat peltomarketteihin. Keskustan yrittäjät ovat syystäkin huolissaan.

Tämä pulma olisi helposti poistettavissa. Lyhyille asioille pitäisi päästä ilmaiseksi. Vaikka yksi pysäköinti, tarkasti ajoitettuna, ei ole kovin kallis, niin toistuvat pysäköinnit ja niistä ”varman päälle” maksaminen tulee ajan mittaan hintoihinsa. Tai jos unohtaa maksun ja saa sakon. Samoin, jos on puhelimessa parkkisovellus ja lopetus jää kuittaamatta, niin se vasta kalliiksi tuleekin.

Minä tykkään parkkihalleista, varsinkin lumisateessa, paukkupakkasilla ja kesähelteellä.

Ehdotan, että koko kaupungin maksuparkin alueella otettaisiin sama käytäntö, kuin joissain kauppakeskuksissa: ensimmäinen tunti ilmaiseksi ja maksu juoksee vasta sen jälkeen. Tämä lisäisi autoilevia asiakkaita keskustassa.

Kaupunki eläväksi

Seinäjoki

Maailmanhistorian helpoin suksi

Suksimainokset ovat keskittyneet perinteisten suksien mainonnassa pelkästään karva- eli skinisuksiin. Ilkkakin on tehnyt oman osansa. Otsikon teksti on suuresta TM-lehden pitopohjasuksien testistä (12/86), ja sillä kuvataan suomalaisen Matti Järvisen keksintöön perustuvaa nanosuksea.

Karvasuksi perustuu määrämittaisen karva-alueen antamaan pitoon potkuvaiheessa. Suksen jäykkyys täytyy olla tarkasti hiihtäjän painon mukaan. Ladun täytyy myös olla tasainen latukoneella ajettu ja irtolumeton. Suksi sopii parhaiten vauhtihiihtäjille, joilla on tekniikka hallussa ja kunto kestää ”klebomaisen” tyylin ylämäessä.

Nanosuksella pitoon osallistuu koko suksen pituus. Samalla suksella voi hiihtää vaikka koko perhe, ei tosin yhtä aikaa. Suksi ei ole tarkka ladun suhteen, pitoa löytyy vaikka umpihangessa. Pito on hyvä ilman voimakasta potkua, joten se sopii hyvin lapsille ja vähemmän hiihtäneillekin. Suojalla pito on lähes ”maaginen”.

Testiryhmän yksimielinen valinta oli nano-pohjainen suksi. Ryhmän mielestä vastuullisten suksikauppiaiden ei pitäisi tarjota harrastajille ensimmäiseksi karvapohjaista suksea, se ei ole suinkaan ongelmaton.

Nähtävästi suuret massavalmistajat pystyvät tarjoamaan liikeketjuille karvasuksia niin edullisesti, ettei suomalaisia nanosuksia kannata pitää edes esillä.

Optihiihtäjä

Mistä energia tulevaisuuden liikkumiseen?

Tuli erikoinen mietintö liikenteen hiilipäästöjen vähentämiskeinoiksi; pikavauhtia tielle miljoona sähköautoa ja junalla, laivalla ja bussilla joka paikkaan. Ja henkilöautoliikenteelle hurjasti lisää veroja.

Ilmastoystävällisempi ja nopeampi vaihtoehto on lisätä voimakkaasti uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotantoa ja korvata fossiiliset polttoaineet niillä. Raaka-aineiksi sopivat kasvikunnan tuotteet metsistä ja pelloilta, samoin eläinperäiset ja yhteiskunnan jätteet. Yhteyttäminen, luonnollinen keino poistaa hiilidioksidia ilmasta, saadaan hyödynnettyä liikenteessä. Tämä näkökulma ei tullut edes esille mietinnössä.

Uusiutuvista lähteistä tehdyillä polttoaineilla saadaan koko liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt nollaan. Ja täysin uusiutuvaa dieseliä myydään jo kymmenillä asemilla, samoin 80-prosenttisesti uusiutuvaa bioetanolia, joka sopii lähes kaikkiin bensiiniautoihin.

Henkilöauton hiilidioksidipäästöiksi lasketaan valmistuksessa 6t/auto. Sähköauton akun teko päästää noin 100 kg/akun kWh CO2:a eli täyssähköauton akun teko päästää toiset 6t CO2:a. Miljoonan sähköauton valmistaminen tuottaa siten lähes Suomen koko liikenteen vuoden kasvihuonekaasupäästön, eikä silti vähennä kuin kolmanneksen liikenteen vuosipäästöistä.

Miljoonan sähköauton hankintakustannus on noin 45 miljardia euroa. Ja onko järkevää romuttaa vielä käyttökelpoisia henkilöautoja miljoona kappaletta. Eivätkä vanhoilla autoilla ajavat pienituloiset pysty ostamaan uutta sähköautoa, ovat ne sen verran kalliita.

Tulevaisuudessa sähköautoileva

Eläkeindeksit aiotaan pienentää

Vaalit lähestyvät ja turhiin lupauksiin ei kannata tuudittautua. Eläketurvakeskus esittää, että tuleville sukupolville jää liian suuret eläkemaksut maksettaviksi, joten parin vuoden sisällä indeksit on muutettava pelkästään kuluttajaindeksien mukaisiksi. Eläkkeet siis pienenevät vielä nykyisestä huomattavasti!

Suomen koskemattomat eläkerahastot ovat yli 202 miljardia euroa! Nämä varat ovat Suomen valtion lainojen vakuutena.

Onko päättäjillämme oikeus siis sysätä lisää eläkeläisiä köyhyysloukkuun vaikka eläkeläisten elintason säilyttämiseen kerätyt rahastot pullistelevat?

Herätys eläkeläiset