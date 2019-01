Lukijoilta: Lyhyesti

Hännänostoa

Kiitos Tapani Sipilä, hienoa että nousit ja annoit minun kuulla kunniani, kun tohoriin nousta sinua vastaan. Et ymmärtänyt, kuinka minä ymmärsin Sipilän suhdetta köyhiin koiran omistajiin, voin kertoa, että ihan herran oman kiriootuksen perusteella.

On todella hienoa, että Sipilä on jättänyt lentokoneella lentelyt pois, minä en oo koskaan aloottanutkaan. Tällä laskutoimituksella minun pitäisi luoda tuhatvuotinen valtakunta haittakoirille, että edes samaan hiilijalanjälkeen päästäisiin. No, ikäni ei siihen riitä.

Mitä tulee koiran hävittämiseen, niin lainatakseni Tuntemattomasta sotilaasta alikersantti Rokan sanoja, siinähän lähtee kyllä joku ukko ensittäin, ennen kuin Siltaoja koirastaan luopuu.

Martti Siltaoja

kirvesmies

Seinäjoki

Ylen kiritiikkiä

Ylen Riikka Räisänen toivoo asiallista kritiikkiä Ilkassa 17.1.2019.

Nyt siis saa kysyä seuraavia: 1. Miksi joulukuulla Ylen uutisissa kolmen kansanedustajan haastatteluissa näkyi jokaisessa haastateltavan vieressä lisäksi Antti Rinne? Kumma sattuma? Vai piilovaikuttamista? 2. Jos hallitus on onnistunut jossain asiassa, miksi uutisen alkuun pitää aina laittaa jokin epäolennainen negatiivinen seikka? Ainakin opposition haukut pitää esittää ensiksi? 3. Miksi Yle ns. asiantuntijoina käyttää aina samoja vasemmalle kallellaan olevia yliopistoihmisiä? 4. Miksi Yle lähettää kiistanalaiset teeveedokumentit vasta puolenyön aikaan? Jottei liian moni niitä katsoisi? 5. Miksi A-studiossa tietyt poliitikot saavat puhua/huutaa päälle?

Yle näytti mainostavan viime vuonna itseään jotenkin että ”Suomi tarvitsee luotettavaa tiedonvälitystä”. On helppo olla samaa mieltä. Paha vain, ettei Ylestä siihen tunnu olevan.

Yleveron maksaja

Kortit kateissa?

Posti halusi joulukortit ajoissa lajitteluun. Kortit jaettiin vasta kahtena viimeisenä arkipäivänä ennen joulua, ei ehtinyt vastata, jos tuli yllärikortteja. Käytiin läpi saapuneet joulukortit. Hämmästyttävästi 12 aina aikaisemmin kortin lähettänyttä puuttui. Eivät ole vaihtaneet joulutervehdyksiään tekstareiksi eikä whatsappiin, ja kaikki saivat meiltä kortit. Elossa ovat ja ystävyys jatkuu.

Ei oikein kehtaa kysyäkään heiltä, pikkuasiahan tämä. Se vain mietityttää, katoaako kortteja ja muita postilähetyksiä noin vain? Saattaa tulla kutsu tutkimuksiin tai muuta tärkeää.

Lymyileekö kasa joulukortteja jossain nurkissa vai lienevätkö roskiksessa?

Kortti tuo, kortti vie

Vaalipaneelista

Vaasassa Pohjanmaan kansanedustajaehdokkaat keskustelivat vaalipaneelissa mm. siitä, missä vaiheessa ammatin opiskelija on valmis työelämään harjoittelemaan oppimiaan taitojaan. Ei tainnut kukaan ehdokkaista tietää, että ammatin opetuksen uudistus (reformi) tähtää siihen, että työpaikoilla opetetaan ennalta sovitut asiat opiskelijalle. Koulu ei puutu niiden asioiden opettamiseen.

Opiskelija on siis periaatteessa valmis työpaikalle oppimaan vaikka heti tullessaan peruskoulusta ammatin opetukseen. Uudistus tähtää nimenomaan siihen, että käytännön työnopetus siirretään pääosin työpaikoilla tapahtuvaksi. Opiskelijan tullessa työpaikalle työssä oppimaan työnantaja allekirjoittaa koulutussopimuksen, jossa sitoutuu opettamaan tietyt asiat.

Ammatin ope

Jalkapallo

Tämän lehden sivuilla kehutaan harva se viikko SJK-junioreiden hienoa toimintaa. Se kätkee allensa kuitenkin ison varjon: pelaajien houkuttelun seuraan kyseenalaisin keinoin.

Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun SJK:sta on soiteltu muiden seurojen vanhemmille, tai käyty suorastaan ovella, kinumassa junioria seuraan. Muutama on siirtynytkin, huonoin seurauksin.

Sinne jää joukon jatkoksi, valmentajien/joukkueenjohtajien pojat (ja pian myös tytöt) ovat aina etusijalla, muut harrastukset kielletään jo kymmenvuotiailta jne. Monta joukkuetta on lopetettu tämänkin piirin alueelta, kun pari avainpelaajaa on houkuteltu ja joukkue kuihtuu pois. Nyt SJK:ssa kannattaisi perehtyä lajin eettisiin sääntöihin ja, ennen kaikkea, noudattaa niitä.

Observer

Teknologiahuumaa

Useimmat ajattelevat ihmiset ymmärtävät ihmiskunnan joutuneen vakavalle törmäyskurssille elonkehän kanssa. Rimpuilu näiden ongelmien ratkaisemiseksi on surkuhupaisaa seurattavaa. Vallalla tuntuu olevan sellainen käsitys, että tämä touhu voi jatkua samaa vauhtia, kunhan vain alamme käyttää viimeisintä teknologiaa.

Uskokoon ken tahtoo. Tilanne on sama, kuin väittäisi alkoholistin paranevan sairaudestaan alkamalla juoda kalliimpia viinoja. Sekin on kummallista, kun kasvihuoneilmiön torjumiseksi pitäisi ostaa jotain uutta, kuten vaikkapa sähköauto. Koko juttu haiskahtaa suurelta markkinointikampanjalta.

TK