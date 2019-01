Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Sinikettua kokeillaan Isojoella

Ilkka 20.1.1979 Yksi tapa erikoistua maataloudessa on turkistarhauksen aloittaminen. Isojoella on tämän alan yrittäjiä vasta yksi. Kangasniemen kettu- ja supitarha. Tarhaus voi kuitenkin täällä lisääntyä samalla tavalla kuin muuallakin. Ainakin tiloja on kettutaloille, kertoo Antti Kangasniemi Villamosta. Lue lisää