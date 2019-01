Lukijoilta: Lyhyesti

Ilmaiset lääkkeet 65 vuotta täyttäneille

Lääkkeisiin kuluu vuositasolla paljon euroja. Vuorokaudessa 5 eri pilleriä erilaisiin vaivoihin.

Apteekin alkuomavastuu on 50 euroa. Kun 50 e menee rikki, alkaa juosta alennus. Minusta tämä on meidän sairaiden kiusaamista. Vanhuksilla on jos jonkinlaista vikaa vuosien aikana kertynyt.

Kun 65 vuotta täyttää (kansaneläkeikä), lääkkeiden pitää olla silloin jo ilmaiset.

Eläkkeiden korotukset ovat olleet lapsellisia, kiitos taitetun indeksin. Hyvin moni joutuu luopumaan lääkkeistä, kun raha ei vaan riitä. Eletään toivossa, ettei vain tohtori määrää lisää lääkkeitä.

Matti J. Mikkola (ps.)

Alavus