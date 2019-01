Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Sähköautot tulevat

Monet ovat jo ehtineet esittää huolensa siitä, että pitääkö hänen piankin luopua rakkaasta bensa- tai dieselautostaan ja yrittää löytää rahaa kalliin sähköauton ostoon. Huoli on turha, sillä liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä esittää loppuraportissaan, että vuonna 2035 kiellettäisiin bensa- ja dieselautojen myynti, mutta vasta 2045 nestemäisten liikennepolttoaineitten myynti. Nyt on siis 26 vuotta aikaa ajaa bensa- tai dieselauto loppuun. Sitten on jo käytettyjäkin sähköautoja tarjolla. Lue lisää