Lukijoilta: Lyhyesti

Vesijohto Karvalassa

Kerron tositapahtuman Karvalasta. Naapurin kanssa sovittiin yhteisestä vesiputkesta mökkiemme tontille, siis kustannukset jaettaisiin. Olin vuosia siinä luulossa, että kaikki on ok, kunnes yllättäin sain tietää syksyllä 2017 Lappajärven kunnan myyneen kahdelle mökkiläiselle vesiliittymät meidän kahden yksityisesti rakentamaan vesijohtoon. Lappajärven kunnan taholta ei siis ilmoitettu minulle asiasta.

Naapurilta kysyin, onko hän tietoinen, että kaksi mökkiläistä on saman vesijohdon käyttäjiä. Naapuri ei ollut nähnyt, että hänen pellollaan olisi tehty kaivuutöitä, näkyvyys kumpaankin mökkiin on esteetön noin 150 m. Tuntuu uskomattomalta Lappajärven kunnan viranhaltijoiden tekemiset. Mitä enemmän mietin, sitä enemmän kysymyksiä?

Kun hämmästelin naapurille asiaa, hän sanoi, että ”se on sinun ja Lappajärven kunnan välinen asia”, erikoista. Onkohan tämä yleistäkin, vai onko tämä ainoastaan lappajärveläistä kunnallista neuvokkuutta?

Hämmästynyt mökkiläinen

Kartellia puhelin- operaattoreilla?

Olenko ainoa ihminen, jota häiritsee jatkuvat puhelinmaksujen, lähinnä liittymähintojen nousut? Suomessa on kolme suurta operaattoria jotka hallitsevat matkapuhelinmarkkinoiden toimintaa. Hinnat nousevat tasaisin väliajoin kaikilla samoja tahteja.

Miksi Kilpailuvirasto ei nähnyt ollenkaan ongelmana TeleFinlandin ja Saunalahden siirtymisiä puhelinjäteille? Täysin hyödytön koko virasto ja sen olemassaolon väärine päätöksineen maksavat veronmaksajat. Lisäksi vanhojen edullisten liittymien hintoja pakkonostetaan ja lisätään netti liittymiin vaikka puhelin ei tuekaan.

Tuntuu, että kaikkia häiritsee vain, jos ruuan hinta nousee muutaman sentin mutta silti perheen pelkkiin puhelinten kuukausimaksuihin saa mennä vapaasti jopa yli sata euroa kuukaudessa.

Elämänarvot sekaisin meillä

Rakennusvirheet tulevat kalliiksi

Oli surullista luettavaa jouluaaton Ilkasta. Kortesjärven yhtenäiskoulun hiljattain valmistunut uusinkin laajennus on nyt jo sisäilmaongelmissa. Onko tämä maantapa rakentaa vai on onko säännöstö luotu niin pieleen, jotta tämä on mahdollista? Kyllä, on vastaukseni.

Suunnitteluun käytetään vuosia ja sitten rakennus toteutetaan muutamassa kuukaudessa.Nykyinen 3-T-ohjelma: taloudellisuus, tehokkuus, tuottavuus. Kun rakentamisen RT-kortistoon tehtiin muutoksia, tuli paljon virheitä, yksi suurimmista betonirakentaminen. Siinä muutos betonin RH-arvoon 60 %:sta 85 prosenttiin, jolloin betonin pinnoitettavuusaika lyheni nykyisissä rakennusaikatauluissa.

Suurin ongelma on kosteuden poistaminen rakenteista. Tästä johtuen mattoliimat ja tasoitteet ja matot eivät sovi yhteen tuohon yhtälöön lainkaan. Toivotaan, että Suomessa herätään.

Rakennuttajat, suunnittelijat ja rakentajat yhteiseen pöytään näiden susirakennusten lopettamiseksi. Tällä hetkellä tämä on suurempi ongelma kuin ilmastonmuutos maassamme.

Kaikki nämä kustannukset maksavat veronmaksajat, koska aina etsitään jokin pakotie huonolle rakentamiselle. Todelliset kärsijät ovat lapset ja vanhukset sekä työntekijät, joita eniten tämä koskettaa nykyisissa kaasurakennuksissa

.Lapset, vanhukset ja työntekijät, jotka altistuvat jopa loppuelämän ajaksi, ovat meille kallis kustannuserä, jota ei rahalla korjata. Lisäksi rakennusten korjaus- ja purkukustannukset tulevat aina kaiken päälle maksettavaksi.

T. Kolkka

Aina etsitään jokin pakotie huonolle rakentamiselle.

Yhtiövastikkeen alentaminen

Taloyhtiön hallitus teki alkukesästä huoneistokohtaisen pesutilojen kosteuskartoituksen. Yhtiökokouksen 8.1.2019 asialistalla on ”Kylpyhuoneiden kosteuskartoitusraportin tulokset”. Hallitus oli jakanut kokouskutsun liitteessä yhtiön asunnot kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä olivat 25 korjauksia tarvitsevat asunnot ja toisessa 17 aikaisemmin saneerattua asuntoa, joissa ei ole korjaustarvetta.

Asunto-osakeyhtiölain 6:32 pykälän mukaan yhtiökokous päättää uudistusta varten osakkeenomistajalta perittävän yhtiövastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.

Jauhiaisen ym. teos Osakeyhtiölaki toteaa: Alennuksen saamisen edellytyksenä on, että yhtiö voi toteuttaa toimenpiteensä pienemmillä kustannuksilla sen vuoksi, että osakas tai hänen edeltäjänsä on aiemmin tehnyt vastaavan kunnossapitotyön omalla kustannuksellaan. Lisäksi osakkaan on oltava aktiivinen ja ilmoitettava yhtiölle hyödynnettävissä olevasta työstä niin ajoissa, että yhtiö voi ottaa asian huomioon suunnitellessaan ja sopiessaan kunnossapidon tai uudistuksen toteuttamista.

Osakas