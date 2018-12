Lukijoilta: Lyhyesti

Pakolaiset lisääntyvät

Suomessa ollaan vallan huolestuneita pakolaisista, jotka jollain keinoin ovat tänne kulkeutuneet. Rasistisesti ajattelevat marssivat pitkin katuja lippujaan heilutellen ja ovat niin huolissaan siitä, kun suomalaisilta viedään kaikki edut ja lapsilta leipä.

Mutta tiedoksi kaikille. Tämä on vasta alkua. Tällä maailmanmenolla pakolaisuus tulee tulevina vuosina lisääntymään räjähdysmäisesti.

Afrikassa on noin 1,2 miljardia asukasta, eli 2 kertaa enemmän kuin Euroopassa. YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 Afrikassa on asukkaita 2,4 miljardia, eli nelinkertaisesti Eurooppaan. Jos jo tällä hetkellä elinolot ja elintaso Afrikassa ovat olemattomia länsimaihin verrattuna, niin mitä sitten tulevaisuudessa.

Ellei meno maailmassa muutu ja tasa-arvo paremmin toteudu, niin edessä on nälänhätää, sotia ja pakolaisuutta entistä enemmän. Se kun tahtoo olla sillä lailla, että jos ihmisellä ei ole ruokaa, niin nälkä panee sitä hankkimaan, keinolla millä hyvänsä.

Sergei Butiloff

Mopoautojen ohittelut

Kokemukseni mukaan autot ohittavat mopoautoja todella törkeästi. Kuten liukkaalla tai lumisateisella säällä auto saattaa lähteä ohittamaan, vaikka vastaan tulisi auto tai rekka ja näin ollen autoja on kolme rinnatusten.

Miten nuoret muuten liikkuisivat varsinkin pitkien matkojen takaa, talvella tai sateella, jos ei olisi mopoautoja. Vanhemmat ovat vuorotöissä tai kouluun kulkeminen on hankalaa. Monet näkevät mopoautoissa vain huonot puolet, eikä asioita ajatella nuorten kannalta.

Ihmisten pitäisi maltilla odottaa päästäkseen mopoauton ohitse, eikä lähteä ohittamaan turhan tiukkoihin väleihin.

Sjokinen

Puhelimet pois tuntien ajaksi

Koulussa kuulee todella usein sanat ”Mitä piti tehä?” tai ”Ai mitä?” Puhelimet ovat liimautuneet nuorison käteen niin pahasti, että tunneilla opetusta ja ohjeistusta ei kuunnella. Ohjeet annetaan moneen kertaan, koska kaverit snäppää ja viestittelee ja niihin on ihan pakko vastata heti.

Kyllä tunneilla pitäisi pärjätä ilman puhelinta ja niihin kiinnitettyjä kuulokkeita. Tämä saattaa ja varmasti aiheuttaakin suuttumusta opiskelijoilla. Jatkuva huomauttelu puhelimen käytöstä opiskelijoille häiritsee tuntien kulkua, niin opettajien että joidenkin oppilaiden kannalta.

On epäkohteliasta olla naama kiinni ruudussa opetuksen aikana. Puhelimet pitäisi kerätä tuntien alussa pois ja palauttaa tauoilla takaisin oppilaille.

Kypsä opiskelija

Seinäjoki

Perheväkivaltaa on liikaa

Perheväkivaltaa on mielestäni liikaa, ja asiaa on myös tutkittu. Tutkimusten mukaan perheväkivallasta kärsii 20 prosenttia perheistä ja se on yksinkertaisesti liikaa.

Olen itse nähnyt videoita perheväkivallasta. Olen huolissani siitä, että se voi lisääntyä vielä enemmän. Väkivalta ei ole missään muodossa oikein, ja siitä pitäisi tulla isompia tuomioita.

Perheitä pitäisi auttaa tässä asiassa, ja antaa vaikka joku numero, johon soittaa ja pyytää apua.

Viranomaisten pitäisi myös tarkkailla ja valvoa tehokkaasti, jos jossain on havaittu väkivaltaa. Ei kukaan saa tulla kaltoin kohdelluksi. Toivoisin, että saataisiin kuriin ja että sen eteen tehtäisiin asioita valtion tasollakin.

JH

Seinäjoki

Roskien vieminen ei ole iso työ

Mikä siinä on, että pitää roskata luontoa eikä voi viedä niitä omia roskia roskikseen. Niitä näkee yllättävän paljon ojissa ja lenkkipoluilla, mikä ei hirveän hienolta näytä.

Rauhoittavalla metsälenkilläkin rupeaa melkein masentamaan se, että tiellä ja ojassa on pulloja, tupakka-askeja, -tumppeja ja muita roskia.

Toivoisinkin, että ihmiset osaisivat jatkossa viedä roskansa roskikseen eikä ojaan ja että roskiksia laitettaisiin enemmän eri paikkoihin.

Nimetön

Lapua

Bussiaikataulut kuntoon

Seinäjoki–Ylistaro-välillä on aivan liian vähän linja-autovuoroja. Seinäjoen ja Ylistaron välille täytyisi tulla ainakin yksi vuoro lisää, mieluusti niin, että linja-auto lähtisi Seinäjoelta arkipäivisin kello 15.

Koululaiset pääsevät kouluista yleensä kello 14–16. Ensimmäinen linja-auto, johon koululaiset hyvällä tuurilla kerkeävät lähtee kello 14. Seuraava lähtee Ylistaroon vasta klo 16.15. Jos aikaisempaan linja-autoon ei kerkeä, joutuu opiskelijat nuokkumaan ostoskeskuksissa tekemättä mitään.

Meidän täytyy tehdä kansalaisaloite yhdelle uudelle vuorolle Seinäjoki–Ylistaro-välille.

Ihan oikeasti

Ylistaro