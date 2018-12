Lukijoilta: Lyhyesti

Isokyrö tärveli muistomerkin

Isonkyrön kunta tärveli täysin Napuen muistomerkin ympäristön. Yleiskaavan luontoselvitys toteaa nyt kaadetusta kuusikosta, että tämä lehtomaisella kankaalla oleva kuusikko on liito-oravan, pohjanlepakon ja viiksisiipan luontaista elinympäristöä (Kullas 2005).

Hakkiolle jääneiden kantojen tarkastelu osoitti, että muistomerkille johtavan kuusikujan kaikki 8 kuusta olivat täysin terveitä. Muistomerkin ympäristön puista 130 oli tervettä, 9 jonkin verran ja 22 pahoin lahovikaista. Koko puustosta olisi täten voitu jättää vielä pitkäksi aikaa paikalleen yli 80 prosenttia.

Tällaiseen ympäristöön ei voida soveltaa talousmetsän kriteereitä, tulisi ottaa huomioon myös historialliset, kulttuuriset ja esteettiset seikat. Puustosta on ennenkin poistettu valikoiden lahovikaisia – miksi ei nyt.

Yksi tuhotyöstä järkyttyneistä kyröläisistä

Neonvalot ja tavarapaljous

Taas se alkaa, markettien hyllyjen tarkka katsastus lahjojen vuoksi. Ne ovat tavaraa, jotka lopussa jäävät tänne ja kenties ovat käytössä vain hetken.

Viime vuosina olen havainnut, että tärkeintä jouluna ovat läheiset, viesti ystävältä jne. Merkitsee paljon, paljon enemmän kuin markettien neonvaloissa kiiltävät paketit.

Mietteitä kynttilän loisteesta

Ruotsin demokratiavaje

Ruotsissa tahkotaan hallitusta kuin ruosteista viikatetta. Valmista ei tule. Kaksi suurinta ryhmittymää eli ns. blokkia, sosialistit ja oikeisto, pitävät itseään suurimpana ja kauneimpana. Kumpikin on kuitenkin liian suuri päästäkseen vallankahvaan yksin.

Esteeksi on noussut lähes viidennes (18 %) Ruotsin kansalaisista. He ovat tyytymättömiä kahden vuorotelleen eliittiblokin aikaansaannoksiin. Muun ohessa tavallisten kansalaisten elämään vaikuttava ja uhkiakin herättävä holtiton maahanmuutto, jonka lieveilmiöt näyttävät vain pahenevan, on heille liikaa.

Ruotsalaiset ovat humaaneja, mutta heidän maahanmuuttopolitiikkansa näyttää siltä, että käydään ritarillisesti miekka kädessä taltuttamaan vastustajaa, jolla on rynnäkkökivääri.

Lähes joka viides ruotsalainen haluaa toisenlaista politiikkaa, mutta kaksi eliittiryhmittymää on päättänyt mitätöidä heidän mielipiteensä kieltäytymällä yhteistyöstä Ruotsidemokraattien kanssa, jolle tuo viidennes antoi äänensä.

Demokratia on hallintomalli, jossa toimitaan kansalaisten mielipiteen ja tarpeiden mukaisesti. Onneksi meillä Suomessa ei samanlaista diskriminointia siksi pääse tapahtumaan.

Hissanmaikka

Seinäjoki

Miksi ihmiset pelkäävät ”erilaisuutta”?

Mielestäni on ihmeellistä, miten monet ihmiset ovat niin kovasti lävistyksiä vastaan. Myös tatuoinnit ja ”erikoiset” hiustyylit ovat joidenkin mielestä jotenkin sopimattomia.

Lävistyksiä ja värjättyjä hiuksia omistavia ihmisiä tuijotetaan ja osoitellaan kaduilla ja kaupoissa ja jopa kuiskitaan ja naureskellaan perään. Myös monissa työssäoppimispaikoissa, esimerkiksi omalla alallani hiusalalla, näkyviä tatuointeja ja lävistyksiä ei hyväksytä kasvojen alueella.

Tämä on mielestäni typerää 2018-vuoden Suomessa, jossa jo ihan ”normaaleilla tallaajillakin” on lävistyksiä ja tatuointeja.

Mielestäni pari lävistystä ei vaikuta minun ammattitaitooni millään lailla. Moni työnantaja varmasti menettää hyvän työssäoppijan tai tulevan työntekijän sen takia, koska he eivät halua, tai edes pysty ottamaan lävistystä pois.

Tähän ratkaisu olisi se, että ihmiset oppisivat hyväksymään, että monille kehonmuokkaus on itsensä ilmaisemista ja taidetta, ja se ei tarkoita, että olisi huono ihminen.

Hiusalan opiskelija

Seinäjoki

Ala-astelaisten kiroilu

Monesta varmasti tuntuu, että ala-astelaisten kiroilu on lisääntynyt. Itse havahduin asiaan, kun kuuntelin, millä tavoin ala-astelaiset puhuvat toisilleen ja kertovat asioista.

Asia mietityttää, että onko se niin, että lisääkö sosiaalinen media kiroilua esimerkiksi Youtube ja puutuvatko vanhemmat kiroiluun riittävästi ja vakavasti.

Olisi mielestäni hyvä, että koulussa opettajat puutuisivat kiroiluun mutta myös se, että siihen puututtaisiin jo kotona.

Mietteliäs

Alavus

Mopoautoille omat kaistat isoille teille

Minusta mopoautoille pitäisi rakentaa omat kaistat isoille teille, koska ne ovat hitaampia normaali autoihin verrattuna. Esimerkiksi aamuisin Ilmajoelta Seinäjoelle päin tullessa mopoautot vetävät pitkiä letkoja autoja takanaan, koska ohitus paikkoja ei ole.

Teiden leventäminenkin auttaisi asiaa paljon.

Antero

Ilmajoki