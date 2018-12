Lukijoilta: Lyhyesti

Mitä pahaa ovat puut tehneet?

Ihmettelen kovasti Ranskan mellakoitsijoiden toimia. Mitä pahaa ovat puut tehneet, kun ne pitää kaataa ja polttaa. Luulisi edes ”vihreiden ” protestoivan tämänkaltaista älyvapaata toimintaa. Eipä silti, mallia on nähty Etelä-Amerikasta mm. Venezuelasta, mutta tilanne siellä on aivan toinen, saati sitten Honduras, jossa pelko on päivittäistä.

Mutta demokratiassa ei riitä sanoa, että ei olisi pitänyt antaa ääntään Macronille. Demokratiassa valitaan valtaapitävät ja vastuunkantajat määräajoiksi ja parempi olisi edetä demokratian keinoin, kuin tuhota ihmisten elantoa, ympäristöä ja omaisuutta. Tulee mieleen Saksa ja tiedätte kyllä mikä.

Ranskassahan on todella vaikea saada aikaan mitään uudistuksia, oli siellä johdossa kuka tahansa. Ja ainakin omasta mielestäni, mitä on seurannut Macronin puheita esimerkiksi isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden eroista, ne ovat olleet hyviä. Muutenkin hän on voimakkaasti paneutunut Euroopan yhteisiin asioihin.

Jos päädytään ulkoparlamentaarisiin toimiin, on se aina vaarallista eikä lopputulosta voi kukaan tietää.

Aviva Annikka Orvomaa

eläkkeellä oleva ranskan opettaja

Seinäjoki

Maatalouden tuntipalkka

Ennuste maatalousyrittäjän tuntipalkan jäämisestä tänä vuonna 4,6 euroon on laadittu virheellisesti, ikään kuin hän olisi saamassa ansiota 24 tuntia vuorokaudessa. Toisen palveluksessa oleva työtekijähän saa palkkaa tavallisesti 8 tuntia vuorokaudessa ja 5 päivänä viikossa.

Senkin saisi näyttämään pieneltä, jos palkkamäärä jaettaisiin koko vuorokaudelle ja koko viikoksi. Eiköhän myös maatalousyrittäjä joskus nuku ja ole lomallakin: lomitushan kustannetaan verovaroista.

Lähes jokaisella maatalousyrittäjällä on lisäksi metsää, jonka tuottoja ei lasketa ansioihin. Traktoreitakin, usein ulkomailla valmistettuja, on sen verran että yksi niistä liikenee 15 vuotta täyttäneen tilan perilliselle koulumatkoille koko lukuvuodeksi – ja valitettavan usein myös iltapörräyksiin kirkonkylän raitilla, toivottavasti ei sentään laittomalla löpöllä.

Terve maatalous kannattaa

Laumasuoja

No jo on kumma juttu kun laumasuoja ei pidäkään, vaikka tuhkarokon rokotekattavuus on 95 prosenttia. Kuinka häjyä rokotetta mukuloihin piikitetään, kun yksi sairastuu luonnollisesti tähän lastentautiin ja siitä nousee tällainen hulapaloo, jossa vaaditaan kaikkien rokottamista.

Eikö rokote suojaakaan rokotettuja? Onko se tosiaan noin häjyä litkua vai pelkkää lumeainetta? Entä miksi TuHoLainen ja Vaasan sairaanhoitopiiri harjoittelivat Luodossa elokuussa ja nyt marraskuussa suoritettiin operaatio uudelleen samaisella paikkakunnalla kovan hälyn kanssa. Panee haisemaan, että koko homma oli tarkoituksella järkätty.

Piikkitäti

Pyöräily on ympäristöteko

Lauantain Ilkassa oli kirjoitus pyöräilyn asemasta Seinäjoella reittien turvallisuusnäkökulmasta. Haluaisin tuoda esille myös ympäristönäkökulmaa.

Seinäjoki on valitettavan autoistunut kaupunki ja siitä syystä myös epäviihtyisä ja saasteinen. Kaikkialle mennään autolla vaikka usein välimatkat ovat kohtuullisen pienet. Ilmastonmuutos tai lähi-ilman puhtaus eivät näytä täällä huolettavan.

Toisaalta miellyttäviä pyöräreittejä ei kovin paljon ole, joita pitkin pääsisi asuinalueilta puhtaassa ilmassa vaikka keskustaan. Kuka haluaa pyöräillä saasteisten autoväylien varrella?

Kaupungin tulisi panostaa pyöräilyyn ja rakentaa viihtyisiä pyöräreittejä autoteistä erillään. Tällöin pyöräily olisi houkuttelevampaa. Autoteiden valtaa voisi supistaa ja rakentaa tilalle puistomaisia pyöräteitä ja reittejä. Seinäjoen olisi tultava nykyaikaan ja tehtävä kaupungista ihmisten kaupunki ei autojen.

Puhtaan ilman puolesta

Asepalveluksesta

Oikeuden ratkaisu jättää totaalikieltäytyjä rankaisematta tarkoittaa yleisen asevelvollisuuden tuhoutumista. On olemassa riski, että palveluksen jättää suorittamatta myös ne nuoret, jotka ovat kyvykkäitä palvelukseen.

Nyt on mietittävä, mikä arvo maanpuolustukseen osallistumisesta on. Eräs idea voisi olla kompensoida tämä työ laskea reserviläisten veroastetta prosentilla. Siten palvelukselle tulisi konkreettista hyötyä.

Huolestunut

Työ ja palkka

Lauantain Ilkassa otsikko ”Raha ei ratkaise vaan mielekäs työpaikka”. Kun on korkeasti kouluttautunut henkilö, niin on vaikea kuvitella, etteikö raha ratkaise. Miksi sitten kouluttautuu yleensäkin, jos ei tavoittele hyvää toimeentuloa. Molemmathan ovat tärkeitä raha ja hyvä työpaikka.

Ei kateutta, vaan totuudenmukaisuutta