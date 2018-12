Lukijoilta: Lyhyesti

Valeuutisia Trumpista

Pääministeri Sipilä ei päässyt tapaamaan presidentti Trumpia vaikka niin sanottiin ennen matkaa. Suomen suhteet USA:han ovat Sipilän mukaan parhaimmat koskaan, vaikka todellisuus on päinvastoin. USA:n vasemmistomedia ja Suomi ovat päärintamassa vaaleilla valittua presidentti Trumpia vastaan.

Mediassa on jatkuvasti valeuutisia Amerikasta ja Trumpista, pilkkaamista ja ivaamista. Viimeisin valeuutinen on haravointi. Trump sanoi, että Suomessa puhdistetaan metsät koneellisesti jätepuusta, mutta Suomen media käänsi, että metsät haravoidaan.

Pilkkaamisesta kärsväti USA:han menevät ja siellä asuvat suomalaiset, joita on karkotettu ennätysmäärä, mitä ei koskaan aikaisemmin ole tapahtunut. Työviisumien saanti on melkein mahdotonta.

Kun USA määräsi tulleja EU:lle, toivoi Trump, että alkaisivat neuvottelut. Mutta mitä teki EU, se lähetti Kataisen Kiinaan sopimaan yhteisrintamaa USA:ta vastaan. Nyt on turha Sipilän enää vikistä, tulosta ei enää tule.

Juissi

Nurmon pimeä kirjasto

Miksi Nurmon ainoa kirjasto on jätetty pimentoon? Kirjaston kyltissä ei ole valoja. Epätasaisella pihalla ei ole yhtään lamppua. Vain joulukuusi ja yksi katuvalo antavat vähän valoa. Kirjaston piha on todella pimeä. Käykää katsomassa joulukuun pimeänä iltana, jos ette usko!

Kirjasto on auki iltaseitsemään ja moni pääsee kirjastoon vasta illalla. Jos on liukasta ja lumetonta, niin vaarallista on liikkua kirjaston pihassa.

Terveysaseman piha on valaistu seiniä myöten eikä siellä käy edes asiakkaita illalla. Puhumattakaan Keskuspuiston päiväkodista, jonka kirkkaat valot loistavat kauas. Päiväkotikin on illalla kiinni.

Eikö olisi järkevää, että Nurmon kirjaston pihakin olisi asianmukaisesti valaistu?

Kirjaston ystävä

Liittymismaksut kunniaan!

Sähköyhtiöt yrittävät saada lobatuksi lakia, jonka mukaan ne voisivat omavaltaisesti sulkea sähköliittymiä, joista ei heidän mielestään saada riittävästi tuottoja. Eiväthän voitot pienestä kulutuksesta kasva.

Kun kesämökillä kuluu kesäaikaan sähköä vain vähän, eikä se talvinen pakastinkaan syö sähköä juuri ollenkaan, sähkösopimus voidaan irtisanoa liian pienen maksutuoton perusteella. Kun seuraavanakin kesänä pitää pestä pyykkiä ja pitää yllä pakastinta jopa talven ylikin, pitää tehdä uusi liittymäsopimus. Näin siis kesämökkiläinen ja muu pieneläjä joutuu tekemään kovahintaisen liittymissopimuksen joka vuosi. Jos ei tämä kerrytä voittoja yhtiölle, niin mikä sitten?

Mutta ei hätää. Hommataan riittävän tehokkaat aggregaatit ja parin kuution polttoainesäiliöt, niin omavaraisuus on taattu. Se on kylläkin ikävä uutinen ahneille osingonsaajille, mutta minkäs teet. Markkinatalous jyllää kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Valitettavasti suomalaiset, edes maalaiset, eivät ole enää niin tyhmiä ja höynäytettävissä kuin sata vuotta sitten.

Rantalaiturin pörssihai

Seinäjoki

Monikulttuurisuus syö maan- puolustustahtoa

Viime viikolla uutisoitiin, että suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut. Ei se ole ihmekään, kun maahanmuuttajien osuus Suomen väestöstä kasvaa koko ajan. Suomalaiset haluavat puolustaa suomalaista Suomea, kovin monellakaan ei motivaatiota varmaan ole lähteä sotimaan minkään monikulttuurisen EU-osavaltion puolesta.

Turhauttavaa se armeijaa on käydä, kun eihän tätä maata muutenkaan puolusteta. Maatamme pikku hiljaa vallataan ulkomaalaisten toimesta ja me tulemme jäämään vähemmistöksi omassa maassamme

Santtu

Toisten ihmisten kunnioittamisesta

Satuin perjantaina aamupäivällä paikalle ikävässä tilanteessa, kun vanhempi mies sai sairauskohtauksen Tampereen rautatieaseman asemalaiturilla. Hän kaatui suorilta jaloilta selälleen maahan juuri, kun ihmiset purkautuivat ulos junasta ja uudet matkustajat astuivat sisään.

Jäimme kahden muun naisen kanssa miehen luokse ja soitin hätänumeroon. Toinen auttajista oli onneksi lähihoitaja, joten hän osasi toimia tilanteessa mallikkaasti ja miehen elvytys ehdittiin aloittaa. Ensihoitajien saavuttua sain hätäkeskuksesta luvan lopettaa puhelun ja siirryin junaan omalle paikalleni.

Samassa vaunussa kanssani matkusti nuoria maajoukkuetason urheilijoita. He katselivat ikkunasta asemalaiturin tapahtumia ja kuulin heidän sanovan naureskellen: ”Aika läski se kyllä on!” ja ”Hyi, mä en ainakaan ois halunnu tohon ees koskee!”.

Tulin näiden nuorten sanoista todella vihaiseksi ja surulliseksi. Minne ovat kadonneet inhimillisyys ja toisten ihmisten kunnioittaminen?

Tyrmistynyt