Lukijoilta: Lyhyesti

Ulosmittaus

Jokaisen on maksettava velkansa, sehän on selvä ja jos et maksa, joudut ulosmittaukseen. Ulosottoon voi ajautua ilman omaa syytäänkin, syitä on moninaisia.

Ulosotossakin pienituloinen on se, joka ”kärsii” eniten. Kaava on seuraava:

A: Nettotulojen ollessa enintään 2 x suojaosuus otetaan suojaosuuden (22,95 euroa/pv) ylittävästä määrästä 2/3.

B: Nettotulojen ollessa suurempi kuin 2 x suojaosuus ulosmitataan nettotulosta 1/3.

Karkeasti lukuja pyöristellen:

A: Tulot 1 200 euroa, jäljelle jäävä tulo on 852 euroa.

B: Tulot 1 400 uroa, jäljelle jäävä tulo 934 euroa. Lopputulos tästä on se, että huono-osainen pysyy huono-osaisena ja hyväosainen hyväosaisena.

Omaishoidon tukikin on ulosotto-kelpoinen vaikka se myönnetään sosiaalisin perustein, siitä kun maksetaan veroa.

Perus-eläkkeellä oleva ulosottoon ajautunut omaishoitaja on taloudellisesti mahdottomassa tilanteessa.

Ulosotossa olevia omaishoitajia on yllättävän paljon. Uskaltaisin väittää, että omaishoitaja on ainut jonka ulosotto-velkoja sosiaalitoimi maksaa.

Ulosmitattu