Lukijoilta: Lyhyesti

Jalasjärvi 331 mm , Seinäjoki 456 mm

Huomasin Jalasjärven ja Peräseinäjoen Kunnallissanomissa jutun ”Jalasjärvellä saattaa tulla tänä vuonna kuivuusennätys”. Jalasjärven Hirvijärvellä on 21.11. mennessä satanut ainoastaan 331 mm. Laskinkin mielenkiinnosta, kuinka paljon on satanut Seinäjoen itäisellä esikaupunkialueella samassa ajassa ja sain helpotuksekseni tulokseksi 456 mm. Eli Seinäjoen keskustasta 10 km itään oli satanut 38 % eli reilusti yli kolmanneksen enemmän kuin 50 km sieltä etelään sijaitsevalla kylällä.

Seinäjoen normaali vuotuinen sademäärä on 542 mm, josta itäisellä esikaupunkialueella oli 21.11. mennessä saavutettu 84 %, joten kovin paljoa normaalista ei alueen tämän vuoden sademäärä tule normaalista poikkeamaan.

Myös Jalasjärven Jokipiin kylässä on käytössä sademittari, mutta se on jatkuvasti ulkona ainoastaan kesäisin. Kun juhannuksena 2018 Jalasjärven Hirvijärvellä satoi ainoastaan 35 mm, oli Jokipiissä juhannuksen sademäärä peräti 60 mm! Seinäjoen itäisellä esikaupunkialueellakin satoi juhannuksena 49 mm.

Jostain syystä tuo Jalasjärven Hirvijärvi on tänä vuonna ollut todella kuiva paikka.

Erojen huomaaja

Poliittinen kirkko

Yksi suuri syy on äänestysprosentin pienuuteen seurakuntavaaleissa poliittiset ehdokkaat. En ymmärrä, eikä moni muukaan, mihin kirkko tarvitsee politiikkaa. Menee samanlaiseksi pelleilyksi kuin eduskunnassakin.

Onkohan kirkonkin kokouksissa hyvät kokouspalkkiot, kun sinne on poliitikoilla niin kova hinku. Sitähän se on, oman edun tavoittelua, kuten se on politiikollakin. Ensin minä, sitten vasta muut. Kyllä uskottavuus kirkkoon on mennyt kuin myös politiikkaan. Hävetkää poliitikot.

Kirkosta eronnut

Kitketään haitallinen aines

Poliitikkopoliisi Piia Koo kirjoitti nettisivuillaan: Yritin toimia ennalta ehkäisevästi, mutta nyt ei auttanut. Työ kuitenkin jatkuu sen eteen, että haitallinen aines saadaan kitkettyä.

Aikooko Piia Koo suorittaa kitkennän virkatyönä vai vapaa-aikanaan? Miten poliitikkona aikoo suorittaa haitallisen aineksen kitkennän? Kuka luokittelee haitallisen aineksen ja valokuvat laillisiin tai laittomiin? Piia Koo, vai oikeus? Pitääkö meille perustaa kirjallisten ja kuvallisten tuotteiden sensorinvirasto? Kyllä poliitikkopoliisi kalastelee nyt vaarallisilla vesillä.

Markku Makkonen

Seinäjoki

Vinkki tv-ohjelmasta

Suosittelen katsomaan Yle Areenasta norjalaista sarjaa ”Kekseliäs nikkari”. Se on tässä täysin vinksahtaneessa nykyajassa erittäin piristävä ja tervehenkisen tuntuinen tosi-tv-ohjelma.

Pääosassa, aina yhtä iloisena ja innokkaana häärivää kaveria katsoessa tulee iloiselle mielelle ja halu saada itsekin jotain aikaan. Perhe vaikuttaa sopusointuiselta ja jälkikasvulla on tosi virikkeellinen lapsuus ja ennen kaikkea luonnollinen isä ja äiti.

Toivoisi enemmän tällaista katsottavaa synkkien, pessimististen ja väkivaltaisten ohjelmien sijaan, jota media on tulvillaan. Luulenpa, että tämäntyyliset myönteiset ohjelmat vaikuttaisivat ihmisten mielialaan piristävästi. Varsinkin suomalaisia ohjelmia, kiroilevine, katkerine ja haistattelevine henkilöineen, joilla tuntuu olevan polttoaineena loputon kauna ja katkeruus, ei ainakaan meikäläinen jaksa katsoa, eivätkä niitä katsovat nuoretkaan siitä ainakaan fiksummaksi tule.

Ennen vanhaan oli sanonta ”kiroilee kuin merimies”. Nyt jos erehtyy katsomaan esimerkiksi suomalaista nuorista ja miksei aikuisistakin tehtyä elokuvaa, kielenkäyttö on sellaista, että merimiehet tuntuvat suorastaan pyhäkoulupojilta.

H.N.

Vähäkyrö

Lääkärihoitajapari Alavudella

On erittäin hyvä ratkaisu potilaan kannalta: tuttu lääkäri hoitajapari. Tuntevat pitkältä ajalta potilaansa sairaudet. Mutta tämä ei toiminut Vantaalla eikä Kouvolassa. Viittaan omiin kokemuksiin. Lähes kielitaidottomia lääkäreitä tuli. Siinä tulee helposti kommunikaatiovaikeuksia. Lääkäri ei ymmärrä, mitä potilas sanoo.

Viimekertainen käynti lääkärin luona oli hyvin positiivinen. Avustavat hoitajat ammattitaitoisia lääkärin apuna. Sain lähetteen lisätutkimuksiin ”pakoputkeni” takia. Näitä vaan tuloo ja sille ei voi mitään. Mikähän osa seuraavana vaihdetaan? Onneksi on varaosia.

Olen sivusta seurannut, kuinka hoitajia kuormitetaan kohtuuttomasti. Tekevät sydämellä arvokasta työtä. Heille ruusuja hopeamaljassa. Toivon, että Alavudella jatkuu kauan vielä tämä parityöskentely.

Matti J. Mikkola (ps.)

varavaltuutettu, Alavus

Oikea sanoittaja

Lämmin kiitos perjantain lehdessä kauniista tekstarikiitoksista konsertistamme Kauhajoen kirkossa 25.11. Pienen virheen kuitenkin oikaisisimme: Enkelitaulu-kappaleen sanoittaja on Leena Pihlaja Ilmajoelta.

Marit ja Mikot