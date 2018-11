Lukijoilta: Lyhyesti

Teiden hoito retuperällä

Vaikka perjantaina 23.11 olivat kaikki tiet sulia Seinäjoen ja Jalasjärven välillä, eli todennäköisesti ne oli suolattu, olivat kaikki tiet, itäinen ohikulkutie mukaan luettuna ma 26.11. suolaamattomia ja liukkaita. Olipa yksi rekka ojassakin lähellä Rengonharjua ja sitä yritti kaksi hinausautoa saada pois ojasta. Kuitenkaan paikalla ei ollut minkäänlaista liikenteenohjausta.

Kuka vastaa tästä epäjohdonmukaisesta tienhoidosta? Kuitenkin tiesuola olisi ma 26.11. toiminut, koska lämpötila oli vain pari astetta pakkasella.

Johdonmukaisuutta, kiitos!

GCM-sopimuksen allekirjoitus

On kuulunut viestejä, että Suomi on allekirjoittamassa 10.–11.12. Marokossa YK:n kirjoittaman GCM-maanmyynti- vai maanpetossopimuksen. Selkosuomeksi se merkitsee sitä, että Suomi virallisesti kytkeytyy osaksi epäviralliseen ja rikolliseen ihmiskauppaan. Tämän jälkeen Suomeen on pakko ottaa ilman kansalaisten tai poliittisen päätöksenteon osallisuutta tänne tulevia ihmisiä. Emme mahda sille mitään, että osa Suomesta kaapataan vieraiden haltuun.

Suomen kiire ja hoppu sopimuksen vahvistamiseen on järjetön. Se on myös vastoin perustuslakiamme. EU:n sisällä on jo huomattava joukko maita, jotka ovat päättäneet, etteivät allekirjoita tätä tuhoavaa sopimusta, myöskään USA ei sitä allekirjoita. Näissä maissa on viisaat johtajat, jotka ymmärtävät suojella oman kansansa säilymistä tulevaisuudessakin. Me emme voi hyväksyä sitä, että tuhoatte lapsiltamme ja lastenlapsiltamme tulevaisuuden ja elämisen mahdollisuuden. Suomi on kaikkein löysäkätisin jakaessaan kaikille tulijoille meidän verorahojamme.

Suomi on pelastettava

Tarinoita kansalle

Tarinoita kansalle on se, että maailman mahtavimman valtion päämies väittää ilmastonmuutoksen olevan tarua, mutta samalla väittääkin sen olevan ihmisten käyttäytymisestä riippumatonta. On siinä meillä satusetä, joka vastustaa vapaakauppaa, mutta silti jotkut ovat hänen suuria ihailijoitaan!

Tyhjä tynnyri

Yksi neuvo puuttuu

Kommentoin hiljattain näitä hyvää tarkoittavia, mutta hassunhauskoja neuvoja vaaran uhatessa. Nyt vielä kun kelit alkavat olla ajankohtaisia, puuttuu joka vuosi toistettu ”kuinka kaadut oikeaoppisesti”. Sus siunakkoon! Jokainen, joka on kerran kaatunut, tietää, että se tapahtuu sekunnissa. Ei siinä ehdi arpomaan, kaadunko eteen, taakse vai kellahdanko sulokkaasti kyljelleni. Fakta on, että joko olet naama lumessa, kuhmu takaraivossa ja takuuvarmasti joku raajoista joko murtunut tai poikki. Toivottavasti tätä ei tulkita mainokseksi. Osta nastakengät, ovat jokaisen maksamasi euron arvoiset.

Realisti

Ely-keskuksen ympäristöosastolle

Kun lehdissä ja mediassa on uutisoitu Hirvijärven vedenpinnan olevan noin metrin verran normaalista. Pohja on hyvin näkyvissä ja kannot myös. Nyt vain tuumasta toimeen ja pohjaa kunnostamaan.

Kannot olisi helppoa poistaa tai lyhentää. Ensi keväänä ei jäisi uistellessa vieheet sitten kantoihin. Muutenkin olisi helpompaa veneillä eikä reunat kolisi enää kantoihin.

Tällainen toivomus uistelijalta ja varmaan useammaltakin

Herätys Anvian osakkaat

Julkisuudessa kerrottiin, että Anvian paperiosakkeita olisi tuhansia teillä tietämättömillä. Niitä ei ole siirretty arvo-osuustilille. Kysymys on melkoisesta summasta selvää rahaa. Jos Anvian osakkeesta tarjotaan esimerkiksi 13 €, tekee se sadalta osakkeelta – joksi se Etelä-Pohjanmaan puhelinosake aikanaan muutettiin – 100 x 13 € = 1300 €. Kun se kerrotaan tuhannella kateissa olevalla paperiosakkeella, tekee se 1,3 miljoonaa €.

Nämä ”kateissa” olevat paperiosakkeet on siirtymäajan jälkeen Anvialla oikeus myydä omaan lukuunsa ja samalla osake mitätöityy. Siirtymäaika on umpeutumassa, joten perikuntien ja muiden kannattaa penkoa piironginloorat, josko sinne on unohtunut osakepaperi. Jos sellainen löytyy, on syytä ottaa yhteys omaan pankkiin. Sieltä opastetaan miten tulee toimia.

Mikäli Anvia päätyy myymään nämä kateissa olevat paperiosakkeet siirtymäajan päätyttyä, saa yhtiö ilmaiseksi melkoisen potin. Arvo-osuustili on oma juttunsa, siitä kannattaa pankistaan ottaa selkoa.

Anvian osakas

Kohdata asioita

Käymme tietämme luottaen myös itseemme, niin päivämme rientää eteenpäin ja sisältöä saamme, kunhan olemme oikealla tiellä. Puuhaa on monenlaista, parastamme teemme. Jos vaikka yksi työ ei onnistuisi, niin ainahan voi saada sen, mikä on itselle parempi työ, aivan sinua itseäsi varten. Niinpä ollaan oikealla tiellä. Hyvä olla ja elää, on motto tää.

Ansa-47