Lukijoilta: Lyhyesti

”Kessulle”

Arvostelit 22.11. Ähtärin kaupungin toimintaa liikuntakoordinaattorin valinnassa. Syytä tähän olikin, prosessi olisi voitu hoitaa fiksummin. Valinnassa ei tietenkään saa suosia ketään, mutta se, että valitulla on sukulaisuussuhteita pariin poliitikkoon, ei saa olla rasite.

Mitalilla on kuitenkin toinenkin puolensa, mitä nykyaikana enenevästi katsotaan – soveltuvuus. Valittu liikuntakoordinaattori tuntee erittäin hyvin Ähtärin liikuntakulttuurin ja eri toimijat, myös Ähtärin ulkopuolella. Menestyneen hiihtovalmentajana hän on pakostakin innovatiivinen ja palavasti innostunut liikunnan kehittäjä, yli lajirajojen.

Kun päätös on tehty, pulinat toivottavasti loppuvat ja uusi liikuntakoordinaattori saa rauhassa näyttää, mihin pystyy.

Jorma Yli-Kaatiala

hikiliikkuja

Koulunkäynti vaaroja täynnä

On mennyt tämä maailma mallilleen. Kuussa on käyty jo vuosia sitten, mutta perusasioita ei osata hoitaa enää ollenkaan.

Lasten koulunkäyntikin on nykyään vaaroja täynnä. Uskaltaako heitä enää kouluihin päästääkään?

Talvisin hiekoittamattomat kylätiet ovat iljanteisia ja koulukyydit riskialttiita. Sudet raatelevat, jos lapset päästää nastakengissään koulutielle. Kouluruoka on huonoa ja epäterveellistä. Sisäilmassa hometta ja happi ei riitä. Opettajat alistavat ja kaverit kiusaavat. Opetukseen ei pysty keskittymään, kun pitää koko ajan olla varuillaan ja pelätä katon putoavan niskaan.

Lienee viisainta palata kiertokouluihin, tai siirtyä etäopiskeluun.

Sergei Butiloff

Ajokortti 16-vuotiaana!

Jos mopot ovat vaarallisia, niin miksi ei saisi ajokorttia 16-vuotiaana. Silloin voisi unohtaa mopojen vaarallisuuden ja nuoria huomioitaisiin liikenteessä.

Jos ajokortin saa 16-vuotiaana, niin ei tarvitse enää valittaa mopoilijoille eikä tarvitse murehtia siitä, onko mopo viritetty. Poliiseille ei tulisi myöskään niin paljon töitä. Amerikassakin saa ajokortin 16-vuotiaana eikä siellä ole vaarallista ajaa isolla tiellä ja pelätä, että mopoilija tulee kulman takaa.

Myös mopoautojen suhteen ajokortti olisi hyvä 16-vuotiaana, koska mopoautot ovat tosi vaarallisia. Ne eivät kestä hyvin törmäyksiä ja ne vievät paljon tilaa teiltä.

Huonoja puolia siinä on, että 16-vuotiaat voivat olla vielä epäkypsiä liikenteeseen ja autolla ajaminen voi lähteä käsistä. Kuitenkin kannattaisi kokeilla tätä ehdotusta. Omasta mielestäni aika moni pystyisi jo ajamaan 16-vuotiaana turvallisesti autolla eikä vaarantaisi liikennettä.

Ilari Uusimäki

Pruukin yhtenäiskoulu

Seinäjoki

Kauhukokemus pimeällä kadulla

Ihan käsittämätöntä, miten paljon näkee kaupungissakin ilman heijastimia liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tästä sain omakohtaisen kauhukokemuksen. Ajelin autolla Kivistöntietä, kun S-marketin kohdalla täysin yllättäen suojatiellä eteeni ilmestyi lastenrattaat! Mustia rattaita seurasi äiti tummissa vaatteissa ja ilman heijastimia.

Onneksi vauhtini oli hiljainen, joten ehdin jarruttaa ja auto pysähtyi vain noin metrin päähän rattaista. Säikähdin todella ja tärisin koko loppumatkan. Mietin, entä jos en olisikaan ehtinyt jarruttaa. Ainakin meidän kolmen elämä olisi muuttunut. Olisinko pystynyt loppuelämäni miettimään, että olen aiheuttanut lapsen vammautumisen tai jotain vieläkin lopullisempaa?

Näen vieläkin silmissäni rattaat ja säikähtäneen äidin. Näen mielessäni, että äidillä olisi ollut kännykkä kädessään!?

Muistetaan, että emme ole yksin liikenteessä. Ja muuten, heijastimen käyttö on Suomessa pakollista! Heijastin on halvin henkivakuutus.

Heijastimet heilumaan

Tohnin äijä

Kiitos Heikki Hämäläisen mikrotutkimuksesta ja selvityksestä Tohnin äijästä. Tohnin äijähän valitaan edelleenkin vuosittain, valintoja tehty jo 33 vuotta.

Alavuden kuntapäättäjille kiitos siitä, että Töysän alue on saanut pitää oman äijänsä ja valinnat suoritettu entiseltä Töysän alueelta Alavuteen liittymisen jälkeenkin. Onhan se Töysän alueen omaa historiaa ja kulttuuriperintöä.

Toivottavasti tämä perinne tulee säilymään tulevaisuudessakin, sillä kyllä siellä Töysän entisellä alueella löytyy potentiaalia Tohnin äijiksi vielä vuosikausia!

Tohnin sukua

Jouppilanvuoren portaat

Jouppilanvuoren uusien portaiden alkupäässä on kyltti: Työmaa-alue, asiattomilta pääsy kielletty. Lehtien palstoilla kuitenkin hehkutetaan ja kirjoitetaan kuinka paljon siellä jo käy väkeä. Lapsi sanoi, ettei tuonne saa mennä, kun on kieltokyltti. On totuttu, että silloin ei mennä, kun on kielletty.

Saadaanko jatkossa mennä joka paikkaan kielloista huolimatta?