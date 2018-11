Lukijoilta: Lyhyesti

Poliisi tarvitsee resurssit

Poliisin jaksaminen ja voimavarat ovat taas puheen keskiössä. Hälytystehtäviä jää odotukselle, juttupinot kasvavat jne. Traagiset rikos- ja onnettomuustapahtumat vaatisivat palautumista jne. Jatkuvasti laajentuva oikeusvaltiokehitys poliitikkojen työvälineenä edellyttää viranomaistoimia uusien lakien toimeenpanossa ja valvonnassa jne.

Poliisitoimi on keskeinen ja monesti se viimeinen oikeusvaltion viranomainen, johon turvaudutaan. Rikos- ja onnettomuustapauksissa poliisin laatima esitutkintamateriaali on halpaa verrattuna, mitä sitten eri oikeusasteissa myöhemmin tapahtuu. Oikeussaleissa on sitten aikaa pähkäillä tapausta puolesta ja vastaan. Siellä ei enää kustannuksista paljoa keskustella korkeintaan paljoksutaan uhrin ja lähiomaisten vaateita.

Ennaltaehkäisevä poliisitoimi on siis kustannustehokasta valtiontaloudellisestikin. Siihen kannatta panostaa.

Seppo Passinen

hallintotieteen maisteri

Lapua

Tasokorotus eläkerahastoista

Maamme politiikka antaa ymmärtää, etteivät rahastot riitä tuleville sukupolville. Tämähän ei pidä paikkaansa. Kauhavalainen kirjoitti ”Leipäjono ei riitä”. Hänellä on jo suuri hätä selvitä pienellä työeläkkeellään. Sen korjaamiseksi eivät indeksit ehdi mitään muuttaa. Elämänsä töitä tehnyt ja eläke 1 034 e/kk.

Kokoomus ja keskusta eniten haraavat vastaan eivätkä välitä eläkeläisten hädästä! Eläkeliitto on keskustalaisten hallussa eli eläkeläisyhdistyksien suut on tukittu poliittisesti. Kysynkin, kenellä hyvätuloisista löytyy rohkeutta aidosti kertoa mitä mieltä olette hädästä, joka jo nyt on monella pieneläkeläisellä?

Tasokorotus vaatii lakimuutoksen ja sen rahoittaminen ei ole verovaroilla maksettavaa, joten ei vaikuta maamme talouteen ainakaan heikentävästi. Olisiko aika katsoa peiliin ja tunnustaa, että pieneläkeläinen tarvitsee aidosti apua pärjätäkseen loppuelämänsä. Hänen vaihtoehtonsa ovat vähissä, töihin ei enää ole asiaa ja kulut ovat kasvaneet kohtuuttomiksi.

Pieneläkkeet tasolle, jolla pärjää edes jotenkin

Joupinrajan ja Herralankadun autopysäköinnistä

Aikooko kaupunki pitkään sallia maastopysäköinnin Joupinrajalla Jouppilantien ja Herralankadun välisellä tieosuudella, samoin Herralankadulla Karpakankadun ja Jouppilantien välisellä tieosuudella? Eikö tieliikennelaki kiellä tällaisen maastopysäköinnin taajamassa?

Tällä hetkellä on viherkaista pilattu Herralankadun välisellä tieosuudella. Herralankadulla autoja ruvetaan parkkeeraamaan tienvarteen jo puoli kahdeksan aikaan aamusta, kun Framilla työskentelevät eivät viitsi parkkeerata maksulliselle Areenan parkkipaikalle. 14.11. päivällä oli 19 autoa parkkeerattuna tienvarteen. Joupinrajalla joka ilta tie kapenee, kun molemmin puolin parkkeerataan lain vastaisesti autoja.

Talvi tekee tuloaan ja sama touhu jatkuu sillä erolla, että tie kapenee entisestään. Nyt kesäaikaankin on ollut tilanteita, jolloin ei kaksi autoa sovi enää kohtaamaan, kun autoja on molemmin puolin parkkeerattuna.

Tieosuuksille olisi ehdottomasti laitettava pysäköintikieltomerkit. Ennen merkkien asennusta voisi kaupungin pysäköinninvalvonta kerätä pysäköintivirhemaksuilla rahat nurmialueiden kunnostamiseen.

Ghostrider

Postin tehostamistoimet

Suomen Postin tulisi olla ensisijaisesti kansalaisia palveleva palvelulaitos ja vasta toissijaisesti voiton maksimointiin pyrkivä liikelaitos. Monissa Postin ”tehostamistoimissa” on ensisijalla vain se, kuinka paljon toimenpiteillä saadaan säästöjä aikaan ja vähät välitetään siitä, kuinka paljon asiakkaille niiden seurauksista on haittaa ja harmia. Nämä kaksi asiaa pitäisi saada jonkinlaiseen tasapainoon, eikä tosiaan ajatella pelkästään säästöjä.

Posti tulisi jo pelkästään mainostajienkin takia saatava jokaiseen postilaatikkoon jo viimeistään puoleenpäivään mennessä, koska joskus tarjoukset ovat voimassa vain yhden päivän.

Aiemmin valtion tuloista korvattiin Postin kuluja, mutta nyt sen pitää tuottaa valtiolle tuloja, kun se muutettiin liikelaitokseksi. Se on mielestäni väärin, koska häiriötön postinkulku on kansalaisten ”perusoikeus”.

Postin odottaja

Mopoauto on turvallinen

Mopoauto on vaarallinen vasta sitten kun se on holtittomissa käsissä! Moottorisaha on vaarallinen taitamattoman käsittelyssä. Traktorin on saanut kyljelleen, kun ratissa on ollut taitamaton kuski. Mitä varten pitäisi kieltää ko. ajoneuvo muutaman vastuuttoman kuljettajan vuoksi? Eihän traktoreitakaan kielletä, vaikka sattuu kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tämän tästä!

Se ei muuta asiaa, jos ympärillä on saksalaista pelliä, kun sisällä on säännöistä piittaamaton kuljettaja, joka leikkii J-M Latvalaa!

Trafikantti