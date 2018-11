Lukijoilta: Lyhyesti

Eskon valitus

Etelä-Pohjanmaan keskustapiirin puheenjohtaja Esko Lehtimäki valittaa Ilkassa, ettei löydä 12 kansanedustajaehdokasta. Viime eduskuntavaalissa keskustan kannatus oli koko maassa 21,1 % ja Etelä-Pohjanmaalla 27,4 %. Kansanedustajia puolue sai koko maassa 49 ja Vaasan vaalipiirissä 5. EU-vaaleissa keskustalla on ollut aina edustaja Etelä-Pohjanmaalta, mutta nyt kun Jäätteenmäki jää pois, niin taitaa paikka mennä muille.

Ylen gallup kertoi, että keskustan kannatus oli pudonnut edellisestä mittauksesta 1,1 % ja kokoomuksen noussut 1,3 %, että sinne ne äänet hupenee. Kokonaiskannatus oli 16,5 %.

Keskusta meni polttamaan näppinsä ay-liikkeen ja Suomen Yrittäjien irtisanomiskamppailussa. Kun vielä kävi, että ay-liike pesi hallituksen ja SY:n 10–0. Mutta keskusta saa siitä syyt, kun se unohti palkansaajat asettuen SY:n puolelle. Tämäkin mediassa kääntyi keskustaa vastaan, koska SY:n toimitusjohtaja on keskustalainen Mikael Pentikäinen.

Kuka on valmis kansanedustajia lukuun ottamatta lähtemään ehdokkaaksi ja panemaan rahaa 50 000 näin epävarmaan sijoitukseen. Kun vielä gallupit osoittavat, että voi tulla 5–6 %:n tappio edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna. Se tietää valtakunnan tasolla 15:n ja EP piirissä 1–2 paikan menetystä.

Vanhan liiton mies

Teiden reunaviivoista

Talvisin lumiaurat ja tiehöylät tekevät teiden pintaan pitkittäisiä, valkoisia raitoja, jolloin valkoiset, usein kuluneet, yhtenäiset reunaviivat eivät erotu. Mikäli reunaviiva olisi katkoviiva, se erottuisi kuluneenakin valkoisen polanteen seasta paremmin. Maalia säästyisi ja liikenneturvallisuus paranisi.

Olen tehnyt asiasta aloitteen tieviranomaiselle, mutta Ely-keskus suuressa viisaudessaan ei liene vienyt asiaa eteenpäin. Ruotsissa ja Norjassa reunaviivat ovat katkoviivoja.

Autoilija

Jalkapallon Mestarien liiga

Manchester City jätti käyttämättä loistavan tilaisuuden profiloitua ykkösluokan fair play -seuraksi. Sterling kompuroi mättääseen ja pallo vietiin pilkulle.

Minkä näytelmän futismaailma olisikaan saanut, jos Sterling olisi torpannut tuomion virheeksi. Jos tuomiota ei olisi peruttu, eikun Sterling itse ampumaan ja veto neljänteen kerrokseen. Voi vaan kuvitella hurmospalautteen maailmanlaajuisesti.

Mikä imagovoitto jäikään Cityltä ottamatta.

Futisfani

Haamutyöntekijä ei ole mahdollinen?

Yksityinen sosiaalipalvelun tarjoaja, sen vastuuhenkilöt ja sen työntekijät käyttävät julkista valtaa ja noudattavat mm. perustuslain (mm. 124 §), hallintolain (mm. 2 § 3 mom) ja sosiaalihuoltolain (mm. 5 luku) määräyksiä. Näin ollen yksityisen sosiaalipalvelun käyttäjä (kunta ja kansalainen) ovat lain erityisessä suojeluksessa.

Ristiriita tukee siitä, että yksityinen työnantaja tulkitsee mm. osakeyhtiölakia, työaikalakia ja etenkin työsopimuslakia mielivaltaisesti eli täysin vastoin em. lähtökohtaista julkista valtaa koskevaa lainsäädäntöä. Näin ollen sekä palvelu, työntekijä että palvelun käyttäjä ovat käytännössä lainsuojattomia.

Valvontavastuu on Valviralla, aluehallintovirastolla ja kunnalla. Avainasemassa on todellisuudessa yksityisen sosiaalipalveluyrityksen virkavastuulla (!) työskentelevä toimitusjohtaja; jolta olisi syytä edellyttää soveltavaa korkeakoulututkintoa, riittävää toimialan kokemusta sekä sosiaalialalle soveltuvaa persoonallisuutta.

Taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto

Seinäjoen kehityksestä

On erittäin hyvä asia, että Seinäjoen kaupunki kehittyy ja kasvaa. Riskien otto kuuluu yrittämiseen, niin yksityishenkilöillä kuin kaupungeillakin.

Mielestäni meidän kaikkien kannattaisi puhaltaa yhteiseen hiileen eikä aina moittia ja mollata kaupungin päätöksiä. Yhteisvoimin tämä kaupunki on kasvanut ja kasvaa niin hyväksi kuin se nyt on. Palveluita ja kauppoja on ja muualtakin tullaan tänne – ja rahahan markkinataloutta pyörittää.

Vain yrittämällä päästään eteenpäin ja jos tulee takkiin, siitäkin selvitään yhdessä. Ei kaikkea moittimalla ja jarruttamalla synny mitään uutta.

Muualta tullut

Seinäjoki

Luther ja kulttuuri

Sukupolvien ajan luimme Katekismuksesta: ”Jumala on luonut ihmisen sellaiseksi, että hän tahtoo pysähtyä tutkimaan luontoa ja elämää, tätä työtä ja sen tuloksia kutsutaan kulttuuriksi”. Kulttuuri määritellään sivistyksessä henkisenä ja aineellisena hyvinvointina ja näiden jatkuvana edistystahtona, viljelyn eli kulttuurin mukaisesti. Takavuosina koteihin lähetettiin uusittu Katekismus: ei sanaakaan kulttuurista. Ihmeiden sävyttämät uskonnot puhuvat Jumalan ihmeistä.

Luther tunsi myös oman terminsä, ”Perkeleen keksintö”. Luther puhui vähän ilkeitä.

