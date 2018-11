Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Haamuhoitajat ongelmana erityisesti yksityisen sektorin työpaikoilla

Riittävän henkilöstömäärän turvaaminen sote-sektorilla on asia, jota valitettavasti kierretään monilla luovilla ratkaisuilla. Yksi sellainen on haamuhoitajat työvuorolistoilla. Listoilla on keksittyjä nimiä, entisiä työntekijöitä tai jopa menehtyneitä. Näin henkilöstömitoitus saadaan näyttämään paremmalta kuin mitä se todellisuudessa on. Lue lisää