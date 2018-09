Lukijoilta: Lyhyesti

Kristityille

Paula Risikko oli Ilkassa (3.9.) huolissaan kristittyjen uskonvapaudesta ja kokee kristinuskoa tungettavan kaappiin. Hänen tunteitaan vähättelemättä, pyytäisin häntä kokeilemaan toisen näkökulmasta ajattelua.

Kristinusko on Suomessa valtauskonto, joka on saanut valtavasti näkyvyyttä aina ja siksi saattaa tuntua, että nykyään sitä ollaan ajamassa alas. Vähemmistöuskonnon edustajana taas itse koen, että me muut uskovat olemme saamassa lisää tilaa olla omia itsejämme. Se ahdistus, mitä kristitty saattaa kokea nyt, on sitä samaa, jota me olemme kokeneet vuosikymmeniä, kun pelkästään kristinusko on saanut olla hyväksyttynä esillä.

Luonnon lapsi

Suomalaisen ruoan propaganda

Ilkassa 1.–2.9. kauppa näkyvästi etusivulla vääntää populisminuppia oikein kunnolla. Halvempaa tietysti maksaa pari mainosta, kuin aidosti tehdä jotain konkreettista hyvää maajussin eteen ja varsinkin kun kaupan ainoa tehtävä on laittaa tuote hyllyyn ja ottaa siitä melkein 50 prosenttia hinnasta.

Onhan kaupoilla tietysti markkinoinnin ammattilaiset, jotka manipuloivat meitä kuluttajia koko ajan ostamaan tuotteitaan. Tätäkö se halpuutus on? No onneksi kaupoilla on rahaa laajentaa jatkuvasti. Säälittävää propagandaa...

Ku(u)luttaja

Valittajat

Ihmiset voisivat vähentää turhasta valittamisen somessa. Esimerkiksi Facebookin ”Avoin puskaradio Seinäjoki” -ryhmä on täynnä ihmisiä, jotka keksivät pienestäkin asiasta valitettavaa. Miksi pitää aina tulla ilmoittamaan, kun joku ei ole kerännyt koiransa jätöksiä kadun varrelta tai siitä kun joku oli parkkeerannut hieman vinoon parkkipaikalla? Eivät ne asiat valittamalla korjaannu. Asiat voi tuoda julki positiiviseenkin sävyyn. Jos asiat tuotaisiin ystävällisemmin esille, ne saattaisivat muuttuakin.

Senja

Seinäjoki

Ay-liittojen vaalikampanja

Ovatkohan ay-liitot SAK:n ja Teollisuusliiton johdolla uhkailu- ja kiristysaikeilla taas pilaamassa SDP:n vaalivoiton. Tällä kertaa hallituksen vastaisen propagandan aiheeksi on otettu hallituksen aikomus helpottaa työntekijän irtisanomista alle 20 työntekijän yrityksissä.

Mielestäni työnantajalla on täysi oikeus ilman sanktioita sanoa irti työhönsä täysin soveltumaton työntekijä, joka työpaikallaan on vain aikaansa kuluttamassa. Ay-liitoille näyttää olevan tärkeintä, että palkka juoksee. Sillä ei ole niin väliä, mitä työntekijä tekee.

Yksi syy suureen työttömien määrään onkin, että lakien mukaan huonon työntekijän irtisanominen on työnantajalle tehty niin kalliiksi, että työnantajat teettävät mieluummin jo työssä olevilla ylitöitä, kuin palkkaavat uuden työntekijän.

Ay-liittojen tarkoitus onkin vaalien lähestyessä kai SDP:n ja vasemmiston vaalikampanjan tukeminen, mutta se saattaakin kääntyä juuri päinvastaiseen suuntaan.

Mielipide tämäkin

Työsuhde

Taas ammattiliitot pukkaavat suurella huudolla uutta lakimuutosta vastaan, jossa pienten yrittäjien, joilla alle 20 työntekijää, irtisanomisperustetta ei hyväksytä. Miksi valtio, kunnat, kuntayhtymät sekä muu julkishallinto voivat toimia täysin toisin? Työntekijä voidaan palkata surutta pikku pätkissä useita kertoja saman vuoden aikana tai pidempinä jaksoina muodostamatta pysyvää työsuhdetta?

Yksityinen työnantaja joutuu pätkistä saman henkilön työllistymisestä tekemään jo kolmannen kerran jälkeen työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevan. Pitäisikö tältä osin lakimuutos tehdä, koska sillä työllistetään varmasti paremmin työttömiä ammatti osaajia kuin nykyisellä järjestelmällä. Reilun pelin henki kaikille työnantajille.

Kolkka

Parturissa käyminen

Parturiin pitäisi tulla puhtailla hiuksilla aina, jos tulee pelkkään hiustenleikkaukseen. Onhan se nyt inhottava lähteä leikkaamaan likaisia hiuksia. Eikä välttämättä kaikissa paikoissa leikkauksen hintaan kuulu hiusten pesu. Olisi tekijälle parempi toteuttaa työtä. Toivottavasti mahdollisimman moni tämän ymmärtäisi.

Kakshaarainen

Alavus

Keskusta-alue hiljaisemmaksi

Maalta kerrostaloon keskustaan muuttaneena huomasin, että meteli välillä vielä puolen yön jälkeenkin keskellä viikkoa on huomattavaa. ”Kylärinkiä” ajetaan monta tuntia putkeen, musiikkia soitetaan, kumia poltetaan ja tööttiä rääkätetään ihan vaan lämpimikseen.

En noista peruskouluikäisistä/vanhemmistakaan nuorista tiedä, mutta minulla ja monella muulla on arkisin aikainen herätys ja yöllä olisi mukava pystyä nukkumaan. Virallinen hiljaisuusaika alkaa kello 22–23 ja kestää kello 7:ään. Olisi hienoa, jos nuoret rauhoittaisivat kello 23–07 ajan edes arki-illoiksi.

Lapua