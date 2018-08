Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Huh, hellettä!

Sanoo jänis pakkaasta. Ei oo kohorin koskaan, milloon on kylymä ja aina sataa. Sitte liika kuuma eikä vesipiskua. Onneksi sitä viimmeen oikeen flosoti. Nyt on vettä, kaikki korveet, sangoot ja kipot täynnä. Siälä me toiskan kaas rästäsvuaros, salamaan välährelles, kokosimma sarevettä kaiken varalle. Kastelua varte. Mihkä me sen kaas jourumma, jos aina sataa? Lue lisää