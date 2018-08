Lukijoilta: Lyhyesti

Traktori- ja puimurikuskien puolesta

Nyt kun on ehtinyt lukemaan, mitä lehdissä on kirjoiteltu traktori- ja puimurikuskeista, voin pysähtyä hetkeksi puolustautumaan. Rekkakuskit sen toki tietävät, että parhaat ammattilaiset ajavat aina perässä, you know.

Kaikkien kuljettajien tavoite on minimoida maantiellä oleva aika, siitä kun ei makseta. Emme ole maantiellä ihmisten kiusaksi. Emme edes valtaväestön työajan alkamista ennen tai loppumisen jälkeen.

En liiku traktorilla Seinäjoen lähimailla, joten en pysty edes keräämään kilometrien jonoja. Aamuliikenteessä pysähtely muutaman auton jonon välein saattaisi aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Siksi suosittelisin tekemään leveämpiä valtaväyliä, joilla traktorit pystyisivät ajamaan enemmän sivussa.

Tieliikenteen sujuvuus on suurimmalta osin kiinni tiestön suunnittelusta. Monia teitä ei ole edes suunniteltu niille liikennemäärille, joita nykyisin kulkee tuolla alueella. Toinen vaihtoehto traktoriliikenteen vähentämiseksi on tilusjärjestelyt, mutta ne maksavat ja ovat hitaita projekteja.

Lohduttautukaa sillä, että kuivuuden aiheuttama tuska lompakossa ei tule häiritsemään teitä millään tavoin eikä jouluaattona liikenteessä teidän edessänne ole ainoatakaan puimuria tai traktoria kärryineen.

Lonely rider

Ja toinen on…

Joidenkin mielestä on olemassa kaksi ammattia, jossa on tärkeämpää mitä työntekijällä on jalkovälissä kuin korvienvälissä. Toinen on pappi.

Vanha Erkki

Seinäjoki

Vaadin Touko Aallon eroa

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii ulkoministeri Timo Soinin eroa sillä perusteella, että hän vastustaessaan aborttia uskonnollisen vakaumuksensa perusteella toimii Suomen ulkopoliittisen linjan vastaisesti.

Minä vaadin Touko Aaltoa eroamaan eduskunnasta ja Vihreän liiton puheenjohtajuudesta sillä perusteella, että julkinen esiintyminen ilman paitaa ja saman sukupuolen ihmisen taputtelu on Suomen ulkopoliittisen linjan vastaista.

Markku Kuusela (kesk.)

Seinäjoki

Uusi aamu tää

Ihme ja kumma – on sitä elomme riento joskus. Päivät menee ripeään eteenpäin, ja joskus sitä jää miettimään ja ihmettelemään itsekin, kun ajat on niin usein jo sovittu – mitä kulloinkin tehdään. Sanon vielä, että pyydetään Taivaan Isäämme siunaamaan arkiset askareemme. Usko myös kannattaa elämäämme.

Ansa-47

Lapuan ravintolasta

Lapualla ravintolaremontti on yllättänyt kuin ensiliukkaat autoilijan. Syyllistämistä ei saa kuitenkaan harjoittaa. Tilannehan on ollut seurausta planeettojen asennosta, helteestä ja kaikenlaisista yhteensattumista.

Vastuun kantaminen on raskasta, joten sitä ei mielellään kukaan kanna, viimeiseksi vastuun kantajiksi valitut. Kunnallispolitiikkaan toivoisi ryhtiä, mm. Ilmajoki ja Lapua ovat olleet jo tarpeeksi otsikoissa, kun samassa ankkalammikossa liian pitkään marinoituneet seniorit pyörittävät riitaista sirkustaan.

Kansalainen