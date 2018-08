Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Pelastushelikopteri ei ole järkevää rahojen käyttöä

”Keisarin uudet vaatteet”, Andersenin klassikkosatu, on kokemassa renessanssin. On synnytetty illuusio, että sijoittamalla 12 miljoonaa euroa vuosittain lisää verorahoja kahteen uuteen pelastushelikopteriin saavutetaan terveyttä ja turvallisuutta tavalla, joka on järkevää ja kannattaa rahoittaa – vaikka ulkomaisella velkarahalla. Lue lisää