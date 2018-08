Lukijoilta: Lyhyesti

Lukijoilta: Vasemmisto-opiskelijat: Velkapainotteisuus lisää koulutuksen eriarvoisuutta

Vasemmisto-opiskelijat on seurannut pöyristyneenä budjettikeskustelua. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on ilmaissut, että oltaisiin siirtymässä aikaan, jossa ei enää eletä kädet nuorten taskuissa. Hän kuitenkin jättää huomiotta, että opiskelijoiden velkataakka on kasvanut kahden viime vuoden aikana yli miljardilla eurolla. Tuo miljardi on siirretty valtionvelasta nuorten henkilökohtaisiksi opintolainoiksi, ja tosiasiallisesti se onkin käden työntämistä entistä syvemmälle nuorten taskuihin. Lue lisää