Lukijoilta: Lyhyesti

Kalastuksesta Manniselle

Ilkassa 3.8. Sinisten Anneli Manninen kritisoi voimakkaasti C&R-kalastusta. Kirjoituksessa oli monia virheellisiä tietoja ja käsityksiä, jotka vaativat oikaisua. Ensinnäkin Jouni Ronkaisen sanoma oli käännetty päälaelleen. Toki C&R-kalastus on näiden epätavallisen lämpimien vesien aikana vahingollista, mutta jutunkin mukaan C&R-kalastajat eivät kalasta koskilla juuri nyt.

C&R-kalastuksen vastakohta “ota ja tapa kaikki saalis” on varmaankin vahingollisempi kaloille ja kalakannoille kokonaisuudessaan. Otettavien kalojen määrää säätelevät voimakkaasti alamitat. Todellisuudessa suurin osa harjuksista ja taimenista on alamittaisia ja ne on aina vapautettava.

C&R-kalastajat käyttävät väkäsettömiä koukkuja, jolloin kalan suu ei vahingoitu samalla tavoin kuin tavallisella koukulla. Vastuulliset kalastajat kantavat huolta kalakannoista. Kalastus on hyvä harrastus, josta saa myös vaihtelua ruokapöytään, mutta vapaa-ajan kalastuksella ei ratkaista perheiden ruokaongelmia.

Pekkis

Ole onnellinen työpaikastasi

Ihme ja kumma taas, kun nykyään töihin paluuseen kesäloman jälkeen tarvitaan jopa psykologin apua! Olin töissä 48 vuotta, eikä koskaan tuntunut tylsältä palata töihin, päinvastoin. Tykkäsin niin työstäni, et-ten olisi lomille edes halunnut.

Tuntuu niin tyhmältä tuo rutina, etkö tajua, että sinulla sentään on työpaikka. Ole siitä onnellinen. Moni menisi paikallesi jos voisi. Mikä siinä on niin vaikeaa? Sinne vaan sorvin eteen ja hommiin, kyllä niihin pitkiin kahvi- ja ruokatunteihin taas tottuu. Mutta eihän nykyajan uusavuttomat oikein jaksaisi töitä tehdäkään.

Maija

Kenen kelkkaan

Olen Päivi Ruipon kanssa samaa mieltä, että maaseutua tarvitaan, mutta olisin halunnut tietää kenen kelkassa voisin parhaiten asiaa tukea. Kuka sen maaseudun puolia on sitten pitänyt jos se ei keskusta ole. Kotitaustastani johtuen tiedän SDP:n huutaneen vuosikymmenet, että ruoka tulisi halvemmaksi tuottaa ulkomailta. Nyt kokoomus-demari-siipi ajaa vahvasti kolmea etelän suurta kaupunkia. Siis kuka?

Elämä Etelä-Suomeen

Missä Seinäjoen yleiset vessat

Seinäjoki tekee tuloaan suurten kaupunkien sarjaan. Yksi asia on kaiken maailman festari- ja biletyskaupunkina unohtunut täysin. Yleiset vessat. Ei poliisiteeveestä ole kiva katsella, kun täällä kustaan ja paskannetaan puistoissa pensaaseen. Voisi toimia paremmin kuin parkkihalli, yhden euron kyytimaksu. Idea vapaa, saa käyttää. Isoimmilla paikkakunnilla jopa tuottaa.

Affe

Seinäjoki