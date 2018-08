Lukijoilta: Lyhyesti

Murroksesta

Minua kummastuttaa mediassa usein käytetty sanonta ”murros”, niin kuin se olisi joku positiivinen asia. Minusta se on negatiivinen asia, kaikkien hyvien vanhojen käytäntöjen ja palvelujen polkemista ja kolvaamista huonommilla jos ollenkaan.

Ihmettelijä

Teuva

Tunteet

Nuori lempi se kaunis on, siitä näkee ihmisen luonnollisuuden. Se ei teeskentele, se on aitoa Onnea. Ja mies ja nainen tuntee säännöt aikuisuuden, ja tunteet saa näyttää, kunhan ne ovat molemminpuolisia. Sanotaan että jokaiselle jokin on rakas. Rakkautta ilman ei elämää olisikaan.

Metsänpeikko

Nastarenkaista

Saman päivän aikana kolme eri autoa rapisutti tietä nastarenkailla keskellä kesähelteitä. Vastuutonta hioa asfalttia meidän muiden hengitettäväksi.

Ritirati

Pyöräilijät huom!

Alan olla perin kyllästynyt niihin reagointeihin mitä näkee suojateillä, joissa on pyörätien jatke. Siellä heiluu keskari, välillä nyrkki voimasanojen saattamana, kun luullaan että autoilijan täytyy väistää aina! Selvittäkää nyt pyöräilijät ihmeessä väistämissäännöt jos aiotte henkenne säilyttää pyöräillessänne pyörätien jatkeella.

”Muista aina, liikenteessä...”

Niin sanotut ihmeet

Minulle ei ole mikään tapahtuma ihme. Maisteritutkinnoissani tutustuin materian lakeihin. Olen kokenut monia noiden lakien ulkopuolisia tapauksia.

Olen tullut siihen käsitykseen, että materiamaailman lisäksi on olemassa henkimaailma. Myöhemmin olen huomannut, että esimerkiksi VT on samalla linjalla. Se sanoo näin: ”Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut.”

Pentti Nestori Piri

Forssa/Kauhava

Politiikkaa

Kun raiskauksia käytetään politiikan teon välineenä, se on mielestäni jo mautonta! Jokainen raiskaus on liikaa, teki sen ”kantasuomalainen” tai maahanmuuttaja.

Ällistynyt

Junan istumapaikoista

Ennen Seinäjoen aseman lipputoimistossa voi junaan valita paikan. Kioskilta ostaessa et saa valita, vaan myyjän mukaan tulee mitä kone antaa. Huonojalkaisena olisin halunnut paikan alakertaan isojen matkalaukkujeni kanssa.

Vaivalloista matkaa