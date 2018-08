Lukijoilta: Lyhyesti

Kertakäyttö- silmälasit

Ostin Etelä-Pohjanmaalta silmälasit hintaan 500 euroa. Puolentoista vuoden kuluttua lasit olivat käyttökelvottomat, sekä sisä- että ulkopinta oli rikki. Pitkällisten ”keskustelujen” jälkeen hyväksyttiin takuuseen.

Seuraava versio kesti 2,5 vuotta, takuu ei, rahalla saa uudet. Kiistämättä valmistevika – takuu päättynyt, ei vastuuta.

Olen suosinut ja pyrkinyt suosimaan kotimaista, mutta tämä antaa aiheen katsella Viroon, jossa vastaavat silmälasit maksavat alle puolet Suomen hinnoista, ja vastaava takuu.

Onko tämä kovinkin yleinen tapa laistaa takuu?

Matti Järviharju

Ilmajoki/Kauhajoki

Maahanmuutto

Suomi varautuu 100 000 maahanmuuttajaan. Herää kysymys, koska varaudutaan vanhusten tyydyttävään hoitoon. Pitäisiköhän nyt ensin tehdä jotain omien kansalaisten hyvinvoinnin eteen ja sitten vasta suunnitella muita jos varat sallii. Tuntuu hölmöläisten touhulta, kun otetaan lisää lainaa ja samaan syssyyn otetaan lisää maahanmuuttajia. Äly hoi älä jätä.

Ihmettelijä

Valtataistelua lämminvesialtaassa

Seinäjoen uimahallin lämminvesiallas tuntuu joskus ”taistelutantereelta”. Minua on jo kauan ärsyttänyt aikuisten käyttäytyminen altaan ”hieromapisteissä”. Alkupäässähän näitä on kaksi ja toisessa päässä myös kaksi, mutta voimakkuudeltaan sitä luokkaa, että allekirjoittanut on jättänyt väliin.

Jatkuvasti törmää tähän, että joku lekottelee siellä ”pyörteissä” välittämättä jonosta tuon taivaallista. Ei viitsisi huomauttaa aikuisille ihmisille, että on jo välillä muittenkin vuoro. Ja viimeksikin oli vastaus, että hän oli juuri tullut. No vaikeahan tuohon on ottaa kantaa, kun ei tiedä mikä on totuus.

Jatkossa aikuismaisempaa käyttäytymistä, please.

Realisti

Alfa-TV vuosisadan romanssi

Musiikkiohjelmat v. 2017 ja uusinnat kesäkuussa 2018; musiikki ja esiintyjät hipuivat täydellisyyttä – kiitos!

Juntti Kyrööstä

Eläkeläiset nippuun

Markus E. Myllymäki kirjoitti, ettei ”eläkeläisiäkään pidä niputtaa”. Itse kuitenkin niputti jo 3. kipaleessa, ”Eihän ihminen eläköityessään muuta mieltymyksiään ja tapojaan...” Tarinoi vielä, ”pienellä eläkkeellä elävän ei tarvitse maksaa Yle-veroa lainkaan”. Enemmän ansaitsevat maksavat sen hänenkin puolestaan. Eihän sellaista puolestamaksua ole jota ei edes peritä. Niku sen sijaan on ollut pitkään oikialla asialla kun haluaa, jotta eläkeläiset hoksaas yhyristyä yhteen ja ryhyristyäkki.

Eläköön - eläkeläinen